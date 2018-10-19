Итальянский лоукостер запустил рейс между Киевом и Римом

Цена билета на рейс Киев - Рим стартует от €49, в оба направления - от €98

Итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines открыла рейс Киев - Рим.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского аэропорта им. Сикорского.

Рейсы авиакомпании Ernest в Рим выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Киева в 11:25, вылет из Рима в 14:20. Цена билета Киев - Рим стартует от €49, в оба направления - от €98.

Напомним, что в июне авиакомпания Ernest Airlines открыла авиарейсы Рим - Львов и Милан - Львов.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания).Авиакомпания является лоукост-перевозчиком, обслуживает итальянский и албанский рынок. Ее флот насчитывает два самолета – Airbus-319 и Airbus-320.