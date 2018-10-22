Итальянский лоукостер запускает сразу два новых рейса в Украину

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Харьков получит лоукост-рейсы в Милан и Рим
Фото: Ernest Airlines via Facebook

Харьков получит лоукост-рейсы в Милан и Рим

Итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines 21 марта 2019 года откроет рейсы в Харьков из Милана и Рима.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Харьков.

Цена билетов начинается от €45 в одну сторону, включая налоги и ручную кладь. Рейсы будут осуществляться по четвергам, пятницам и воскресеньям на новых самолетах Airbus A320 со 180 посадочными местами.

В настоящее время Ernest Airlines выполняет регулярные рейсы в города Италии из киевского аэропорта в Жулянах и Львова. Лоукост вышел на украинский рынок в 2017 году.

Ernest Airlines итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост-перевозчиком, обслуживает итальянский и албанский рынок. Ее флот насчитывает два самолета – Airbus-319 и Airbus-320.

Напомним, что недавно Ernest Airlines открыла рейс Киев - Рим.

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