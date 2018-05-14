Итальянский лоукостер запускает сразу два новых рейса в Украину

Ernest Airlines решил открыть авиарейсы из Львова в Рим и Милан

Итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines решила открыть авиарейсы Рим - Львов и Милан - Львов с 22 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

Из Львова в Рим авиарейсы будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Львова - в 13:30, из Рима - в 16:50. Время в пути - чуть больше двух часов.

Из Львова в Милан авиарейсы будут выполняться трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Вылет из Львова: понедельник - в 21:30, среда - 22:30 или 21:30 (в зависимости от даты вылета), пятница - 21:25. Вылет из Милана: понедельник - в 18:50, среда - в 18:50 или в 19:50 (в зависимости от даты вылета), пятница - в 18:40.

Стоимость билетов в одну сторону - от €49. Ernest Airlines позволяет пассажирам покупать до трех мест багажа - 15, 20 или 25 килограммов каждое, стоимостью от €10 за одно место.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания).Авиакомпания является лоу-кост перевозчиком, обслуживает итальянский и албанский рынок. Ее флот насчитывает два самолета – Airbus-319 и Airbus-320.

Напомним, 9 декабря прошлого года, Ernest Airlines осуществил первый рейс из Милана (Бергамо) в Киев (Жуляны).