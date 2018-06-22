Итальянский лоукостер открыл продажу билетов на новые рейсы из Украины

Итальянская лоукост авиакомпания Ernest Airlines открыла продажу билетов на новые рейсы из Киева в центральные аэропорты Рима и Милана — Фьюмичино и Мальпенса.

На данный момент в системе бронирования доступны рейсы с 19 октября до конца летнего сезона навигации, сообщает avianews. Продажа билетов на новые маршруты на зимний сезон на данный момент пока закрыта.

Минимальная цена авиабилетов Киев-Рим начинается от €66 в одну сторону, перелеты Киев-Милан доступны от €69 в одну сторону. В стоимость включена перевозка только ручной клади.

Согласно обнародованной Ernest Airlines информации, полеты в Рим и Милан будут выполняться из киевского аэропорта Жуляны на самолетах Airbus A320 по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост-перевозчиком, обслуживает итальянский и албанский рынок. Ее флот насчитывает два самолета – Airbus-319 и Airbus-320.

Ernest вышел на украинский рынок в 2017 году, начав рейсы из городов Италии вначале во Львов, а затем в киевский аэропорт в Жулянах.

В настоящий момент Ernest Airlines является ключевым игроком на рынке перелетов между Украиной и Италией. Лоу-кост выполняет рейсы из Жулян в Бергамо и Неаполь, а также из Львова в Бергамо, Венецию и Неаполь.