Итальянская компания задумалась о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волыни

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Итальянская компания задумалась о строительстве мусороперерабатывающего завода на Волыни

В Волынской области хотят построить мусороперерабатывающий завод совместно с итальянской компанией.

Об этом передает издание The Village со ссылкой на председателя Княгининивскои объединенной территориальной общины Елену Твердохлеб.

Уже более полугода продолжаются консультации с фирмой Ompeco, которая является вероятным строителем. Сейчас руководство общины ищет технологию и инвестора, которые могли бы помочь решить проблему мусора.

"Специалистов в Украине практически нет. Поэтому мы обратились к итальянской Ompeco. Она занимается строительством мусороперерабатывающих заводов в Европе и Канаде. Технология фирмы построена на методе тления отходов и производства тепловой энергии", - отметила Твердохлеб.

Председатель Волынской ОГА Александр Савченко встретился с изобретателем технологии фирмы Альберто Зухель. Они договорились создать в области рабочую группу и начать готовить техническое обоснование проекта.

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