Итальянская компания вышла из проекта с Роснефтью в Черном море

Eni прекратила сотрудничество с Роснефтью в Черном море

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni вышла из проекта с Роснефтью по поиску углеводородов на шельфе Черного моря.

Об этом сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте, передает Интерфакс.

Так, еще в июне 2013 года компании договорились о разработке месторождений на шельфе Черного и Баренцева морей.

Выход итальянской компании из проекта состоялся в марте 2018 года после завершения бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморской площади.

Помимо этого сейчас обсуждаются условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, добавил представитель аппарата правительства РФ.

Напомним, что еще в апреле источники РБК сообщили, что Eni решила заморозить совместные работы на шельфе Черного моря из-за санкций США и ЕС.

Eni - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Штаб-квартира находится в Риме. Основные регионы добычи - Африка, Россия и Казахстан, основной рынок сбыта - Италия и другие страны Европы.