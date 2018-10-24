Итальянская компания вышла из проекта с Роснефтью в Черном море

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni вышла из проекта с Роснефтью по поиску углеводородов на шельфе Черного моря.
Об этом сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии встречи премьер-министра Дмитрия Медведева с итальянским коллегой Джузеппе Конте, передает Интерфакс.
Так, еще в июне 2013 года компании договорились о разработке месторождений на шельфе Черного и Баренцева морей.
Выход итальянской компании из проекта состоялся в марте 2018 года после завершения бурения первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморской площади.
Помимо этого сейчас обсуждаются условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, добавил представитель аппарата правительства РФ.
Напомним, что еще в апреле источники РБК сообщили, что Eni решила заморозить совместные работы на шельфе Черного моря из-за санкций США и ЕС.
Eni - крупнейшая итальянская нефтегазовая компания. Штаб-квартира находится в Риме. Основные регионы добычи - Африка, Россия и Казахстан, основной рынок сбыта - Италия и другие страны Европы.
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