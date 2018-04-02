Итальянская компания приостановила сотрудничество с Роснефтью в Черном море - СМИ

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Как сообщили источники, Eni заморозила проект в Черном море из-за санкций

Как сообщили источники, Eni заморозила проект в Черном море из-за санкций

Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni решила заморозить совместные работы на шельфе Черного моря  из-за санкций США и Европейского Союза (ЕС).

Об этом сообщили источники РБК.

Компания уведомила Роснефть о приостановке сотрудничества по этому проекту на фоне санкций США, объяснил источник, близкий к Роснефти и Eni.

Это подтвердили источник, близкий к Роснефти, и собеседник в сервисной компании, который знает это от сотрудников Роснефти.

По словам руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгения Киселева, геологоразведочная деятельность Роснефти на участке Вал Шатского приостановлена на время действия санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование.

Геологоразведку на этом участке финансировала и проводила Eni. А в марте буровая Scarabeo 9, которая принадлежит “дочке” Eni - Saipem, пробурила одну скважину.

Напомним, что ранее крупнейшая американская частная нефтегазовая компания ExxonMobil приняла решение о выходе из совместных предприятий с Роснефтью в связи с санкциями, действующими в США и ЕС в отношении энергетического сектора России.

Отметим, что в 2014 году США и ЕС ввели санкции в отношении российского энергетического сектора. Во второй половине 2017 года США уточнили и расширили санкции, которые запрещают передачу России передовых технологий, в том числе связанных с бурением на шельфе.

Компания Eni - один из стратегических партнеров Роснефти в освоении континентального шельфа РФ, в частности Баренцева и Черного морей.

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