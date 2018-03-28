Итальянская авиакомпания Ernest объявила о запуске новых рейсов из Украины

Итальянская бюджетная авиакомпания Ernest Airlines с 22 июня текущего года открывает три новых направления из Украины.

Об этом заявила коммерческий директор авиакомпании Ernest Airlines Ильза Джело, передает Укринформ.

"Первый рейс это Киев - Болонья, который будет выполняться дважды в неделю - во вторник и субботу. Это очень важное направление для нас, ведь в Италии живёт много украинцев. Новые рейсы дают им возможность видеться со своими семьями", - заявила она.

Кроме того, открываются два новых направления из аэропорта Львов - в Рим и Милан-Мальпенса, которые будут осуществляться три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам.

Также Ernest открывает новый рейс Бергамо - Ибица, предоставляя украинцам, живущим в Киеве и Львове, удобное соединение с рейсами в Испанию.

В целом, с июня авиакомпания начнет осуществлять рейсы из шести итальянских аэропортов в Украину.

Напомним, 9 декабря, итальянский лоукостер Ernest Airlines осуществил первый рейс из Милана (Бергамо) в Киев (Жуляны).

Ernest Airlines - итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания).Авиакомпания является лоу-кост перевозчиком, обслуживает итальянский и албанский рынок. Ее флот насчитывает два самолета – Airbus-319 и Airbus-320.