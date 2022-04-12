Benissimo. Италия договорилась с Алжиром об увеличении поставок газа — чтобы не покупать у Путина 12 апреля, 17:00 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Италии Марио Драги (Фото:Geert Vanden Wijngaert/Pool via Reuters)

Итальянская компания Eni заключила соглашение об увеличении импорта газа из Алжира примерно на 40% в рамках первой крупной сделки по поиску альтернативных источников поставок после вторжения РФ в Украину.

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Как сообщает Reuters, договоренности были достигнуты в ход визита в Алжир премьер-министр Италии Марио Драги. По его словам, это стало важным шагом в стремлении Италии сократить свою зависимость от российского газа.

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«За ним последуют и другие», — сказал он после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном.

В заявлении итальянской энергетической группы Eni говорится, что она договорилась с алжирской компанией Sonatrach о постепенном увеличении поставок по трубопроводу Transmed, начиная с этого года, чтобы к 2023−2024 годам дополнительно получать 9 млрд кубов газа в год (на данный момент Алжир поставляет 21 млрд кубов).

Доля российского газа в итальянском импорте составляет около 40% - после российского вторжения в Украину страна пытается диверсифицировать свою структуру энергоснабжения.

Ранее правительство Италии также обратилось к Конго, Анголе, Азербайджану и Катару, чтобы заменить 29 млрд кубометров газа, которые Италия получала из России.

Драги ранее заявлял, что если найти замену 30−40% поставок из России можно сразу, то с остальной частью будет гораздо сложнее.

Как сообщалось, Eni намерена выйти из совместного предприятия с Газпромом, которое владеет газопроводом Голубой поток — из России в Турцию.

Также сообщалось, что глава МИД Италии Луиджи ди Майо заявил, что Рим поддержит европейские санкции против поставок российского газа.

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