«Нужна четкая позиция». Италия назвала сроки отказа от российского газа 3 мая, 13:10 Цей матеріал також доступний українською Роберто Чинголани, министр экологического перехода Италии (Фото:Flavio Lo Scalzo / Reuters)

Италия готова стать независимой от российского газа в 2024 году и требует от Еврокомиссии однозначного политического решения о способе оплаты российского газа.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об заявил министр экологического перехода Роберто Чинголани в интервью изданию La Repubblica.

«Ко второй половине 2024 года мы должны стать автономными, обойтись без импорта российского газа», — сказал он.

Видео дня

Он также добавил, что Еврокомиссия должна принять четкое и однозначное политическое решение об оплате российского газа (имеется в виду требование РФ платить за газ в рублях, — ред.).

«Нам нужна четкая, однозначная для всех государств-членов позиция от Еврокомиссии еще и потому, что в отсутствие четкой европейской директивы ответственность будет переложена на отдельные правительства или нефтегазовые компании. Поэтому необходимо ясное политическое решение», — заявил министр.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.