Результат путинского шантажа. Италия сократила зависимость от российского газа до 10% 8 декабря, 10:20 Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen via Twitter)

Италия снизила зависимость от российского газа с 40% до 10% менее чем за год.

Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, «Италия — одна из стран, наиболее пострадавших от российского газового шантажа».

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин сократил экспорт трубопроводного газа в Европу на 80% за последние восемь месяцев, но ЕС удалось это компенсировать.

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«Италия является отличным примером. Ранее вы импортировали 40% газа из России, а теперь эта доля сократилась примерно до 10% благодаря удивительным усилиям по диверсификации поставок», — заявила фон дер Ляйен.

Напомним, Италия еще весной договорилась с Алжиром об увеличении поставок газа.

В сентябре в Италии заявили, что страна получила достаточно альтернативных поставок газа из Северной Африки, чтобы компенсировать любой дефицит этой зимой даже если Россия немедленно прекратит весь экспорт в страну.