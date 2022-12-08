Результат путинского шантажа. Италия сократила зависимость от российского газа до 10%

8 декабря, 10:20
Поделиться:
Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen via Twitter)

Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen via Twitter)

Италия снизила зависимость от российского газа с 40% до 10% менее чем за год.

Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, «Италия — одна из стран, наиболее пострадавших от российского газового шантажа».

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин сократил экспорт трубопроводного газа в Европу на 80% за последние восемь месяцев, но ЕС удалось это компенсировать.

Видео дня

Читайте также:
Дайан Фрэнсис
Дайан Фрэнсис
Приближается худшая зима в истории. Что ждет Европу

«Италия является отличным примером. Ранее вы импортировали 40% газа из России, а теперь эта доля сократилась примерно до 10% благодаря удивительным усилиям по диверсификации поставок», — заявила фон дер Ляйен.

Напомним, Италия еще весной договорилась с Алжиром об увеличении поставок газа.

В сентябре в Италии заявили, что страна получила достаточно альтернативных поставок газа из Северной Африки, чтобы компенсировать любой дефицит этой зимой даже если Россия немедленно прекратит весь экспорт в страну.

Редактор: Мария Ивженко

Теги:   Газ Италия Российский газ Урсула фон дер Ляйен

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X