Результат путинского шантажа. Италия сократила зависимость от российского газа до 10%
Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen via Twitter)
Италия снизила зависимость от российского газа с 40% до 10% менее чем за год.
Как сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, «Италия — одна из стран, наиболее пострадавших от российского газового шантажа».
По ее словам, российский диктатор Владимир Путин сократил экспорт трубопроводного газа в Европу на 80% за последние восемь месяцев, но ЕС удалось это компенсировать.
«Италия является отличным примером. Ранее вы импортировали 40% газа из России, а теперь эта доля сократилась примерно до 10% благодаря удивительным усилиям по диверсификации поставок», — заявила фон дер Ляйен.
Напомним, Италия еще весной договорилась с Алжиром об увеличении поставок газа.
В сентябре в Италии заявили, что страна получила достаточно альтернативных поставок газа из Северной Африки, чтобы компенсировать любой дефицит этой зимой даже если Россия немедленно прекратит весь экспорт в страну.