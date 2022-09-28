Без российских поставок. Италия обеспечила себе достаточно газа на зиму — Bloomberg 28 сентября, 13:00 Италия спокойно переживет зиму и без российского газа (Фото:MLbay/pixabay)

Италия получила достаточно альтернативные поставки газа из Северной Африки, чтобы компенсировать любой дефицит этой зимой, даже если Россия немедленно прекратит весь экспорт в страну.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, увеличение поступления газа из Алжира и Египта сможет покрыть оставшиеся поставки из России.

В настоящее время российский газ составляет около 10% импорта Италии, по сравнению с примерно 40% до вторжения России в Украину.

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Bloomberg отмечает, что бывший премьер-министр страны Марио Драги «рыскал по всему миру, чтобы обеспечить поставки газа и защитить Италию от потенциальных перебоев в поставках со стороны России, оказывавшей давление на Европейский Союз».

Ожидается, что экспорт Алжира в Италию удвоится в 2024 году до 18 миллиардов кубометров в год, тогда как импорт СПГ из Египта увеличится до конца года, чтобы соответствовать объему, который сейчас отправляется из России.

Напомним, 26 сентября российский газопровод Северный поток-2, который так и не был введен в эксплуатацию, разгерметизировался в исключительной экономической зоне Дании. 27 сентября упало давление газа на обеих нитях Северного потока-1.

В Швеции и Дании заявили, что истоки из Северных потоков вызваны «преднамеренными действиями».