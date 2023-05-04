Италия — Украина: дружба вопреки ожиданиям
Александр Кацуба
Россияне очень много инвестировали в то, чтобы иметь друзей в Европе. Националисты во Франции, радикальные левые и радикальные правые в Германии. Различные специфические «консерваторы» в странах Центральной Европы и на Балканах. Италия была страной, где наш враг инвестировал больше всего денег и внимания в создание пророссийского лобби.
Этому способствовала и специфика итальянской политики, где традиционно сильны радикальные настроения, где существует мощная регионализация (Юг, Центр, Север) и расслоение по электоральным предпочтениям. О дружбе Путина и бывшего итальянского премьера Берлускони, думаю, слышал каждый, кто интересуется политикой в принципе.
В общем, российская элита, конечно, чувствовала себя в Италии «как дома». Покупала виллы и винодельни, устраивала себе шопинг в Милане и Риме. Итальянский бизнес активно работал в России, строил заводы и магазины, продавал оборудование и продукцию, а «Газпром» и другие российские государственные холдинги осваивали итальянский энергетический рынок. Соответственно, сомнений, что Италия во время вторжения сохранит нейтралитет, у россиян не было.
Но когда началось полномасштабное вторжение, Италия почти без сомнения поддержала Украину. Оба итальянских правительства военного времени — и правительство Драги, и правительство Мелони — последовательно поддерживают Украину и украинцев, в том числе оружием.
Почему так произошло? Ответ и сложный, и простой одновременно. Во-первых, та наглость и цинизм, с которым действует Путин, возмутила абсолютно всех в Европе и мире. Даже вчерашние друзья Путина в итальянском парламенте — которых хватало и в левой партии «Пять звезд», и в правых депутатах из «Лиги Севера», и в партии Берлускони «Вперед, Италия!» — в первые месяцы войны притихли. Особенно когда открылись преступления россиян в Киевской области. Второе — до «эры Берлускони» и сближения с режимом Путина Италия была едва ли не самой проамериканской страной в ЕС. Американская армия освободила Италию от режима Муссолини и немецкой оккупационной армии. США помогли итальянцам восстановиться после Второй мировой. Итальянская диаспора в США всегда помогала своей стране и лоббировала ее интересы.
Но есть еще одна — фундаментальная — причина того, что Италия и Украина могут стать и станут близкими друзьями. Потому что, если искать, с каким европейским государством больше всего общего у Украины, мы неизбежно придем к сравнениям нашей страны с Италией.
У нас общий и очень похожий исторический опыт. Обе наши страны и обе наши нации родились как результат противостояния империям. Мы противостояли Российской империи. Итальянцы — Австрийской и Французской. В разных итерациях, но обе наши нации сумели столкнуться с вызовом оккупации и внешней агрессии. И победить. И Италия, и Украина имели и до сих пор имеют много проблем со сращиванием регионов с разным историческим опытом, культурными особенностями, различными экономическими и социальными традициями. Чего скрывать, обе страны сталкивались и сталкиваются с вызовом борьбы с коррупцией, бюрократией и организованной преступностью. Нам, кстати, есть много чему поучиться у Италии на ее пути лечения этих проблем. И помните, что уже украинская диаспора в Италии почти 30 лет создает для Украины положительный имидж.
Итальянский политический класс и итальянский народ прекрасно понимают цену свободы и независимости. И ценность сопротивления тирании. Поэтому с первых дней началась работа. Италия уже 27 февраля 2022 года объявила о предоставлении Украине первого пакета военной помощи, была драйвером санкций против режима Путина и закрытия воздушного пространства. Хотя сначала часть итальянского бизнеса и «друзей Путина» сопротивлялись, потому что не хотели терять доходы от бизнеса в РФ.
Уверен, что именно позиция Италии шокировала Путина больше всего. Потому что до этого итальянцы занимали очень осторожную позицию по большинству внешнеполитических вопросов, в том числе из-за уязвимости Италии к энергетическим вопросам и важности России как торгового партнера. Но 24 февраля все изменило.
За уже почти 15 месяцев войны Италия сделала огромное дело для Украины и еще сделает:
- Безоговорочно поддержала стремление Украины присоединиться к Европейскому Союзу. И всегда последовательно поддерживала все пакеты финансовой помощи нашей стране. Всего с начала войны мы получили от Европейского Союза более 40 миллиардов евро. Премьер Италии Мелони неоднократно заявляла, что Украине должны быть открыты двери и в НАТО.
- Приняла более 120 тысяч украинских беженцев. Да, Италия — не чемпионка по этому показателю. Но украинцы имеют здесь право на вид на жительство на год по мотивам «временной защиты», который юридически не является статусом беженца, но для удобства тех, кто бежит от войны, называют все же «беженцы». Это разрешение дает право на работу, а детям — на обучение в местных школах. Украинцев, живущих в стране по программе временного убежища, включают в национальную систему здравоохранения, и таким образом они могут получить рецепты на лекарства, записаться на прием к широким и узким специалистам, лечить острые или хронические болезни.
- Уже много месяцев официальная позиция украинского правительства отстаивает право Украины воевать до победы. И во время яркого выступления в парламенте руководительница итальянского правительства очень популярно объясняла немногим пророссийским депутатам, что никто не имеет права торговать украинскими людьми и территориями. Здесь Италия на 100% с Украиной.
- Италия — один из ключевых поставщиков современного оружия для нашей страны. С февраля 2022 года Италия уже предоставила 6 (шесть!) пакетов военной помощи Украине, среди которых — артиллерийские системы, автотранспорт, тяжелая колесная и гусеничная техника, системы ПВО Skyguard и Espide. На подходе и ЗРК SAMP-T — самая современная система борьбы с ракетами, в том числе с баллистическими целями. Дополнительно Италия и Франция договорились закупить 700 зенитных ракет Aster-30 к этой системе. Это сделает нашу защиту от российского ракетного террора еще более надежной.
- Итальянская республика готова взять на себя и организацию, и частичное финансирование восстановления Украины после войны. Италия хочет принять конференцию по вопросам восстановления Украины в 2025 году и готова возобновить работу своего кредитного агентства в Украине в рамках международной финансовой поддержки. Италия будет работать для того, чтобы восстановить объекты инфраструктуры, которые были разрушены: улицы, мосты, школы, медучреждения. Также экспортно-кредитное агентство SACE, которое контролирует Министерство экономики и финансов Италии, готово снова функционировать в Украине в рамках международной финансовой поддержки, в том числе для стратегических проектов в энергетической отрасли, и готово снова возобновить проекты, которые были приостановлены в 2022 году из-за войны.
Да, еще остаются и проблемы, и вызовы.
- Российское лобби в Италии никуда не делось, хотя и ведет себя сейчас очень осторожно. Мы все вместе должны следить, чтобы в этой ключевой для ЕС и Украины стране не поднимали голову «друзья Путина» и те, кто хочет заключать мир ценой интересов Украины. А такие попытки непременно будут.
- Далеко не все итальянские компании прекратили работу с Россией или в России. Только недавно удалось добиться вывода с российского рынка производителя металлургического оборудования Danieli. До сих пор работает в России банк УниКредит (одна из крупнейших кредитных организаций Италии и Европы) и еще десятки итальянских компаний. И Украина, и наши друзья в Италии делают все возможное, чтобы эта позорная практика прекратилась.
- Итальянский бизнес и до большой войны, и особенно сейчас довольно скептически относится к идее инвестиций в Украину. Из-за бюрократических и коррупционных рисков. Нам придется с этим много поработать, чтобы когда активные боевые действия завершатся, итальянские предприятия активно инвестировали в Украину — в первую очередь в энергетические проекты, в аграрный сектор и машиностроение. Итальянцы — разработчики и провайдеры ведущих технологий в этих отраслях, и Украина должна сделать все возможное, чтобы соответствующий итальянский бизнес работал у нас.
- В процессе интеграции в ЕС нашему бизнесу нужно искать своего клиента в Италии. Это третья по размерам экономика союза (после Германии и Франции), более 60 миллионов преимущественно состоятельных потребителей, и украинским предпринимателям уже сейчас надо учиться работать на итальянском рынке.
С этим всем должны работать украинское правительство, наши дипломаты, бизнес и общественность. Строить с Италией многоуровневые и взаимовыгодные отношения. Чтобы поддержка и помощь Италии базировалась не только на моральном призыве или потребностях безопасности Европы. Но и на осознании, что Украина и Италия нужны друг другу. Потому что так и есть.