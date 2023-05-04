Италия — Украина: дружба вопреки ожиданиям 4 мая, 17:09 Позиция Александр Кацуба

Россияне очень много инвестировали в то, чтобы иметь друзей в Европе. Националисты во Франции, радикальные левые и радикальные правые в Германии. Различные специфические «консерваторы» в странах Центральной Европы и на Балканах. Италия была страной, где наш враг инвестировал больше всего денег и внимания в создание пророссийского лобби.

Этому способствовала и специфика итальянской политики, где традиционно сильны радикальные настроения, где существует мощная регионализация (Юг, Центр, Север) и расслоение по электоральным предпочтениям. О дружбе Путина и бывшего итальянского премьера Берлускони, думаю, слышал каждый, кто интересуется политикой в принципе.

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В общем, российская элита, конечно, чувствовала себя в Италии «как дома». Покупала виллы и винодельни, устраивала себе шопинг в Милане и Риме. Итальянский бизнес активно работал в России, строил заводы и магазины, продавал оборудование и продукцию, а «Газпром» и другие российские государственные холдинги осваивали итальянский энергетический рынок. Соответственно, сомнений, что Италия во время вторжения сохранит нейтралитет, у россиян не было.



Но когда началось полномасштабное вторжение, Италия почти без сомнения поддержала Украину. Оба итальянских правительства военного времени — и правительство Драги, и правительство Мелони — последовательно поддерживают Украину и украинцев, в том числе оружием.



Фото: Александр Кацуба

Почему так произошло? Ответ и сложный, и простой одновременно. Во-первых, та наглость и цинизм, с которым действует Путин, возмутила абсолютно всех в Европе и мире. Даже вчерашние друзья Путина в итальянском парламенте — которых хватало и в левой партии «Пять звезд», и в правых депутатах из «Лиги Севера», и в партии Берлускони «Вперед, Италия!» — в первые месяцы войны притихли. Особенно когда открылись преступления россиян в Киевской области. Второе — до «эры Берлускони» и сближения с режимом Путина Италия была едва ли не самой проамериканской страной в ЕС. Американская армия освободила Италию от режима Муссолини и немецкой оккупационной армии. США помогли итальянцам восстановиться после Второй мировой. Итальянская диаспора в США всегда помогала своей стране и лоббировала ее интересы.



Но есть еще одна — фундаментальная — причина того, что Италия и Украина могут стать и станут близкими друзьями. Потому что, если искать, с каким европейским государством больше всего общего у Украины, мы неизбежно придем к сравнениям нашей страны с Италией.



У нас общий и очень похожий исторический опыт. Обе наши страны и обе наши нации родились как результат противостояния империям. Мы противостояли Российской империи. Итальянцы — Австрийской и Французской. В разных итерациях, но обе наши нации сумели столкнуться с вызовом оккупации и внешней агрессии. И победить. И Италия, и Украина имели и до сих пор имеют много проблем со сращиванием регионов с разным историческим опытом, культурными особенностями, различными экономическими и социальными традициями. Чего скрывать, обе страны сталкивались и сталкиваются с вызовом борьбы с коррупцией, бюрократией и организованной преступностью. Нам, кстати, есть много чему поучиться у Италии на ее пути лечения этих проблем. И помните, что уже украинская диаспора в Италии почти 30 лет создает для Украины положительный имидж.



Итальянский политический класс и итальянский народ прекрасно понимают цену свободы и независимости. И ценность сопротивления тирании. Поэтому с первых дней началась работа. Италия уже 27 февраля 2022 года объявила о предоставлении Украине первого пакета военной помощи, была драйвером санкций против режима Путина и закрытия воздушного пространства. Хотя сначала часть итальянского бизнеса и «друзей Путина» сопротивлялись, потому что не хотели терять доходы от бизнеса в РФ.



Уверен, что именно позиция Италии шокировала Путина больше всего. Потому что до этого итальянцы занимали очень осторожную позицию по большинству внешнеполитических вопросов, в том числе из-за уязвимости Италии к энергетическим вопросам и важности России как торгового партнера. Но 24 февраля все изменило.



За уже почти 15 месяцев войны Италия сделала огромное дело для Украины и еще сделает:

Фото: Александр Кацуба

Безоговорочно поддержала стремление Украины присоединиться к Европейскому Союзу. И всегда последовательно поддерживала все пакеты финансовой помощи нашей стране. Всего с начала войны мы получили от Европейского Союза более 40 миллиардов евро. Премьер Италии Мелони неоднократно заявляла, что Украине должны быть открыты двери и в НАТО.

Приняла более 120 тысяч украинских беженцев. Да, Италия — не чемпионка по этому показателю. Но украинцы имеют здесь право на вид на жительство на год по мотивам « временной защиты», который юридически не является статусом беженца, но для удобства тех, кто бежит от войны, называют все же «беженцы». Это разрешение дает право на работу, а детям — на обучение в местных школах. Украинцев, живущих в стране по программе временного убежища, включают в национальную систему здравоохранения, и таким образом они могут получить рецепты на лекарства, записаться на прием к широким и узким специалистам, лечить острые или хронические болезни.

Уже много месяцев официальная позиция украинского правительства отстаивает право Украины воевать до победы. И во время яркого выступления в парламенте руководительница итальянского правительства очень популярно объясняла немногим пророссийским депутатам, что никто не имеет права торговать украинскими людьми и территориями. Здесь Италия на 100% с Украиной.

Италия — один из ключевых поставщиков современного оружия для нашей страны. С февраля 2022 года Италия уже предоставила 6 ( шесть!) пакетов военной помощи Украине, среди которых — артиллерийские системы, автотранспорт, тяжелая колесная и гусеничная техника, системы ПВО Skyguard и Espide. На подходе и ЗРК SAMP-T — самая современная система борьбы с ракетами, в том числе с баллистическими целями. Дополнительно Италия и Франция договорились закупить 700 зенитных ракет Aster-30 к этой системе. Это сделает нашу защиту от российского ракетного террора еще более надежной.

Итальянская республика готова взять на себя и организацию, и частичное финансирование восстановления Украины после войны. Италия хочет принять конференцию по вопросам восстановления Украины в 2025 году и готова возобновить работу своего кредитного агентства в Украине в рамках международной финансовой поддержки. Италия будет работать для того, чтобы восстановить объекты инфраструктуры, которые были разрушены: улицы, мосты, школы, медучреждения. Также экспортно-кредитное агентство SACE, которое контролирует Министерство экономики и финансов Италии, готово снова функционировать в Украине в рамках международной финансовой поддержки, в том числе для стратегических проектов в энергетической отрасли, и готово снова возобновить проекты, которые были приостановлены в 2022 году из-за войны.

Да, еще остаются и проблемы, и вызовы.

Российское лобби в Италии никуда не делось, хотя и ведет себя сейчас очень осторожно. Мы все вместе должны следить, чтобы в этой ключевой для ЕС и Украины стране не поднимали голову « друзья Путина» и те, кто хочет заключать мир ценой интересов Украины. А такие попытки непременно будут.

Фото: Александр Кацуба

Далеко не все итальянские компании прекратили работу с Россией или в России. Только недавно удалось добиться вывода с российского рынка производителя металлургического оборудования Danieli. До сих пор работает в России банк УниКредит ( одна из крупнейших кредитных организаций Италии и Европы) и еще десятки итальянских компаний. И Украина, и наши друзья в Италии делают все возможное, чтобы эта позорная практика прекратилась.

Итальянский бизнес и до большой войны, и особенно сейчас довольно скептически относится к идее инвестиций в Украину. Из-за бюрократических и коррупционных рисков. Нам придется с этим много поработать, чтобы когда активные боевые действия завершатся, итальянские предприятия активно инвестировали в Украину — в первую очередь в энергетические проекты, в аграрный сектор и машиностроение. Итальянцы — разработчики и провайдеры ведущих технологий в этих отраслях, и Украина должна сделать все возможное, чтобы соответствующий итальянский бизнес работал у нас.

В процессе интеграции в ЕС нашему бизнесу нужно искать своего клиента в Италии. Это третья по размерам экономика союза ( после Германии и Франции), более 60 миллионов преимущественно состоятельных потребителей, и украинским предпринимателям уже сейчас надо учиться работать на итальянском рынке.

С этим всем должны работать украинское правительство, наши дипломаты, бизнес и общественность. Строить с Италией многоуровневые и взаимовыгодные отношения. Чтобы поддержка и помощь Италии базировалась не только на моральном призыве или потребностях безопасности Европы. Но и на осознании, что Украина и Италия нужны друг другу. Потому что так и есть.

