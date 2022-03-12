Италия арестовала мега-яхту российского олигарха Мельниченко
Италия арестовала мега-яхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко (Фото:VESSELFINDER.COM)
Власти Италии арестовали яхту российского олигарха Игоря Мельниченко.
Финансовая полиция Италии арестовала мега-яхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко после введения против него европейских санкций, сообщает Il Piccolo.
Яхта стоимостью около 530 млн евро была пришвартована в итальянском Триесте.
Как пишет La Repubblica, это самая большая парусная яхта в мире. Ее длинна 143 метра, ширина — 25 метров.
Напомним, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.