Италия арестовала мега-яхту российского олигарха Мельниченко 12 марта, 07:39 Цей матеріал також доступний українською Италия арестовала мега-яхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко (Фото:VESSELFINDER.COM)

Власти Италии арестовали яхту российского олигарха Игоря Мельниченко.

Финансовая полиция Италии арестовала мега-яхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко после введения против него европейских санкций, сообщает Il Piccolo.

Яхта стоимостью около 530 млн евро была пришвартована в итальянском Триесте.

Как пишет La Repubblica, это самая большая парусная яхта в мире. Ее длинна 143 метра, ширина — 25 метров.

Напомним, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы.

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