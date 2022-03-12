Италия арестовала мега-яхту российского олигарха Мельниченко

12 марта, 07:39
Цей матеріал також доступний українською
Италия арестовала мега-яхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко (Фото:VESSELFINDER.COM)

Италия арестовала мега-яхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко (Фото:VESSELFINDER.COM)

Власти Италии арестовали яхту российского олигарха Игоря Мельниченко.

Финансовая полиция Италии арестовала мега-яхту Sy A российского олигарха Андрея Мельниченко после введения против него европейских санкций, сообщает Il Piccolo.

Читайте также:

Алексей Мордашов (Фото:REUTERS/Sergei Karpukhin) В Италии арестовали яхты российских олигархов Мордашова и Тимченко — Reuters

Яхта стоимостью около 530 млн евро была пришвартована в итальянском Триесте.

Как пишет La Repubblica, это самая большая парусная яхта в мире. Ее длинна 143 метра, ширина — 25 метров.

Напомним, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции еще больше изолируют Россию от глобальной экономической системы.

Редактор: Люба Балашова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Италия Олигархи Санкции против России Яхта Война России против Украины

Загрузка...
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ