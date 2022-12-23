Как фермерка из Запорожской области спаслась от войны и дистанционно руководит развитием производства 23 декабря, 11:15 Партнерский проект Виктория Верозубова, основательница фермерского хозяйства «Лада-2008» в Запорожской области

Этот материал — часть проекта Corteva Agriscience, в рамках которого мы рассказываем истории женщин, которые восстанавливают фермерство во время войны и помогают своим общинам достичь продовольственной безопасности.

Спасая детей от развязанной россией войны, Виктория Верозубова, основательница фермерского хозяйства Лада-2008 в Запорожской области, уехала в Нидерланды, но оттуда продолжила управлять бизнесом. «Нет больше стереотипа, что место женщины на кухне, с детьми и борщами. Сейчас так много разных технологий, что моя задача — не работать физически, а налаживать контакты, строить связи, следить за новыми тенденциями, техникой», — говорит фермер. Чтобы успешно развиваться, Виктория прошла обучение в программе TalentA от международной научно-исследовательской сельскохозяйственной компании Corteva Agriscience и выиграла грант на развитие цеха ферментации для квашения овощей по стандартам HACCP.

Видео дня

Семейное дело

Виктория Верозубова с подростковых лет разбиралась в аграрном бизнесе. Ее семья, проживающая в селе Матвеевка Вольнянского района Запорожской области, выращивала овощи и занималась их переработкой — солили помидоры, огурцы и квасили капусту. Потому и с выбором учебного заведения вопросов не возникало. «Я поступила в аграрный институт в Днепре, а учебу завершила в 2007 году. После этого вернулась в родное село, хотела запустить фермерское хозяйство и вернуться в большой город», — вспоминает Виктория. Однако работа в родном селе затянула и предпринимательница осталась.

Фото: Виктория Верозубова, основательница фермерского хозяйства «Лада-2008» в Запорожской области

Сначала ферма «Лада-2008», где работает Виктория, ее муж и родители, занимала меньшую площадь — 2,7 га, затем в аренду взяли еще 5 га. «Мы выращивали все существующие виды капусты — от традиционной до цветной, савойской и брюссельской», — рассказывает фермерка и вспоминает, как первыми среди местных фермеров стали использовать систему капельного орошения полей. Впоследствии площадь земельного участка фермерского хозяйства выросла до 40 га, часть которого находится в аренде. На этой территории выращивают технические зерновые и нишевые культуры, овощи и лаванду. Впрочем, основной деятельностью является переработка овощей: соление и маринование, изготовление салатов.

Для переработки Виктория с семьей выращивают только капусту и морковь. Остальное сырье фермеры закупают. Например, огурцы завозили из Херсона, который украинской армии удалось деоккупировать осенью этого года, поэтому купить овощи урожая этого года не удалось. Однако, по словам Виктории, уже договорились о покупке урожая в будущем году — местные фермеры планируют высадить огурцы весной и уже принимают предзаказ. А вот с поставкой томатов, которые раньше покупали в Энергодаре, труднее — город до сих пор находится под оккупацией.

На значительной части своего участка фермеры выращивают зерновые и масличные, которые затем продают трейдерам. У последних есть мощности для хранения продукции, потому что после оккупации портов Черноморского региона российскими агрессорами экспортировать продукцию стало сложнее. Альтернативой является транспортировка железнодорожным транспортом в европейские порты, однако стоимость логистики выросла вдвое.

Война не остановила работу

Семейное фермерское хозяйство расположено в селе Матвеевка, а цех переработки овощей — в соседней Люцерне, недалеко от района ведения боевых действий. «К счастью, нашу деревню активно не обстреливают и на наши поля прилетов не было», — отмечает Виктория Верозубова. Однако близость российской армии повлияла на развитие семейного бизнеса.

Например, осенью этого года фермеры не высадили озимую пшеницу — планируют посеять яровые весной, если ситуация в регионе останется стабильной. Фермерка не смогла пересадить саженцы лаванды на постоянное место площадью 1 га. Еще до войны предприниматели начали строить цех по ферментации овощей и получили от агентства USAID на этот проект грант на сумму 2 млн грн. Эти средства должны были идти на закупку оборудования, что позволило бы получить сертификат качества HACCP и поставлять товары в сети, которые интересуются фермерской продукцией и готовы дать «зеленый свет» небольшим украинским производителям. Однако проект заморозился, потому что из-за войны предприниматели не смогли внести свою часть суммы — 2 млн грн. «Мы продолжаем вести ремонтные работы по восстановлению помещения цеха. Например, сейчас прокладываем электричество», — добавляет Виктория. Хозяйство имеет собственный генератор мощностью 5,5 кВт, поэтому его работа не останавливается. Однако планы по строительству большого холодильника и достройки цеха ферментации пришлось отложить на ближайшие годы.

Обучение помогает

Фото: Виктория Верозубова, основательница фермерского хозяйства «Лада-2008» в Запорожской области

У Виктории Верозубовой профильное для работы в сфере сельского хозяйства образование, однако она знает цену знаниям. Поэтому в прошлом году присоединилась к обучающей программе TalentA, которую проводит Corteva Agriscience. Предпринимательница вспоминает, как заполнила анкету за полчаса до дедлайна, и радуется этому решению. «Нас обучали основам менеджмента, маркетинга, психологии, работе с социальными сетями, — вспоминает фермерка. - Технологии проведения сельскохозяйственных работ постоянно развиваются, поэтому много внимания уделяли этому вопросу. Кроме того, лекторы подробно отвечали на все наши вопросы». Благодаря участию в программе предпринимательница научилась привлекать инвестиции и даже стала преуспевать в этом направлении.

В этом году Виктория снова присоединилась к программе TalentA-2022, где училась со своими уже хорошими знакомыми и могла обменяться опытом. Фермерка вспоминает, как с нетерпением ждала каждого занятия, чтобы послушать интересных лекторов, дополнить свои знания, узнать новое. «На каждой лекции было что-то полезное для меня. Например, рассказывали о том, как сориентироваться в новой реальности, как вести себя в кризисных ситуациях. Когда я слушала, понимала: это я делаю правильно, а это неправильно. Я очень благодарна Corteva за шанс, который они дают всем фермеркам Украины, и очень благодарна им за патриотическую позицию. Они не просто говорят, что помогают нам, а действительно остаются на стороне Украины, делают все зависящее, чтобы поддержать производство. Даже не посчитались с убытками, когда приняли решение покинуть рынок России», — отмечает фермерка.

Знания помогли Виктории выиграть грант от Corteva Agriscience. Денежные средства пойдут на ремонт помещения цеха для ферментации овощей, над которым работает семья предпринимательницы. Это позволит им подняться на новую ступень производства. «Благодаря грантовой поддержке мы понимаем, что сейчас снова можем развивать свое дело. Нас не сломает ни одна война, потому что мы сражаемся за независимость, за свое существование. Существование бизнеса — это существование страны и людей. У нас другой фронт. Будем двигаться, развиваться и показывать, что даже такие сложные условия — это не приговор. Тем более что нас поддерживают такие компании, как Corteva», — говорит Виктория Верозубова.

Фото: Виктория Верозубова, основательница фермерского хозяйства «Лада-2008» в Запорожской области

Экзотическое направление и нишевые культуры

В прошлом году Виктория пошла на эксперимент и высадила кусты лаванды. Это сразу заинтересовало местных жителей и туристов — все хотят получить красивые фото на фоне цветущего поля не хуже французского Прованса. Лаванда пользуется небывалым спросом среди флористов и декораторов, букетики с благоухающими цветками часто покупают домой. Кроме того, из растения можно делать масло. Этим направлением фермер планировала заняться и в этом году, но планы пришлось перенести из-за начала войны, но они точно будут реализованы.

Семья Виктории Верозубовой — первая в Украине, кто начал промышленно выращивать бамию. Этот экзотический овощ имеет форму стручка, а по вкусу напоминает спаржевую фасоль и кабачки. Больше всего он пользуется популярностью среди индусов, пакистанцев и грузин. Украинцы пока привыкают к нему. «Спрос на бамию сейчас больше предложения, поэтому будем высаживать ее и дальше», — отмечает фермерка.

А пока Виктория мечтает о возвращении домой. «Мечтаю, чтобы вернулись самые лучшие: те люди, которые хотят строить Украину, хотят бороться за нее. Мы будем строить, восстанавливать, развивать наше государство. Я думаю, что эта борьба за свободу Украины должна стать последней, и больше не должно быть этих исторических качелей, где мы снова и снова боремся. Мы должны доказать, что наши воля и независимость непоколебимы, и больше никто не сможет на них посягать», — отмечает Виктория Верозубова.