Испанцы выделят €55 млн на крупнейшую солнечную электростанцию в Украине

Девелоперская компания UDP договорилась с испанской Acciona Energia Global о совместном проекте расширения Дымерской солнечной электростанции в Киевской области.

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“Мировой гигант вкладывает €54,7 млн в развитие станции, что позволит сделать ее крупнейшей в Украине уже до конца года. Очень важно, что компания имеет мировой опыт - то есть кроме финансирования она дает нам знания. Если компания с таким опытом и потенциалом заходит в Украину, это показатель того, что зарубежный инвестор понемногу начинает верить в страну”, - заявил мажоритарный акционер UDP Василий Хмельницкий.

Как передает Интерфакс-Украина, пиковая мощность Дымерской СЭС составит 57,6 МВт. Первая очередь этой СЭС была введена в эксплуатацию компанией UDP Renewables летом 2017 года. Запуск Дымерской СЭС на полную мощность запланирован на первый квартал 2019 года.

В UDP отмечают, что договорились с Acciona Energia Global о совместной работе над широким портфелем инвестиционных проектов как в солнечной, так и в ветровой энергетике на украинском рынке.

Отметим, что в конце апреля 2018 года в г.Токмак Запорожской области ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшей в Украине солнечной электростанции Тоkmak Solar Energy с общей мощностью 50МВт.

Acciona Energy - дочерняя компания Acciona, базирующаяся в Мадриде, является испанской компанией, разрабатывающей проекты в области возобновляемых источников энергии, включая малую гидроэнергетику, биомассу, солнечную энергию и тепловую энергию, а также сбыт биотоплива. Он также имеет активы в области совместного производства и производства ветряных турбин.