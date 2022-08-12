В Барселону в обход портов. Испания запустила экспериментальный маршрут для закупок украинской кукурузы 12 августа, 11:21 Барселона станет конечным пунктом прибытия украинской кукурузы (Фото:lovingbcnblog.com)

Испанский оператор железных дорог Renfe Mercancías отправил в Украину экспериментальный ж/д состав из 25 контейнеров с мешками биг-бэг для перевозки 600 тонн кукурузы по альтернативному маршруту в обход украинских морпортов.

Соответствующий маршрут запустило Министерство транспорта, мобильности и развития городов Испании в качестве альтернативы или дополнения к морскому транспорту в условиях российской военной агрессии против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

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Это — пилотный рейс, посредством которого министерство стремится продемонстрировать техническую и экономическую целесообразность железнодорожных перевозок зерна по магистрали из Лодзи (Польша) в Барселону (Испания).

Поезд пройдет по пути Мадрид — Людвигсхафен — Дуйсбург — Лодзь — Хелм, а обратный — Хелм — Лодзь — Дуйсбург — Барселона, его протяженность составляет примерно 2400 км. Перевалка товара запланирована в Хелме, в 25 км от границы с Украиной.

Контейнеры Renfe Mercancías прибудут в Хелм 22−28 августа под загрузку украинской кукурузой, где будут обработаны для последующей передачи на терминал логистического оператора Kombiverker в Лодзи. Перевозку между Лодзем и Хелмом осуществит польский железнодорожный оператор DBP.

После загрузки контейнеров поезд будет курсировать по стандартной колее из Лодзи в Барселону. Из зернового терминала в Барселоне товар будет доставлен конечному покупателю. Прогноз прибытия пилотной партии в Барселону — начало сентября.

«Первые этапы этого пилотного проекта совпадают с открытием украинских портов Черного моря и морских зерновых маршрутов под контролем Турции, поэтому пробная поездка будет совершена с 600 тоннами кукурузы, меньшим объемом, чем первоначально было запланировано. При этом важно проверить жизнеспособность ж/д решения со стороны Испании в качестве поддержки морского транспорта Украины», — заявили в испанском Минтрансе.

В целом, пилотный проект ориентирован на анализ возможностей наземного транспорта как альтернативы морскому экспорту из Украины, он будет осуществляться в государственно-частной координации между представителями транспортных и сырьевых отраслей ЕС.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что к «зерновому коридору» присоединится морской порт Николаева.

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