Забудьте о кондиционерах. Испания ввела режим экономии газа 26 августа, 12:12 Испания переходит на режим экономии газа — на уличном освещении это тоже скажется (Фото:GCPhotographs / Flickr)

Парламент Испании поддержал подготовленный правительством план по экономии газа.

План предусматривает снижение потребления газа по рекомендациям Евросоюза, чтобы страна смогла бы избежать дефицита этого энергоресурса ближайшей зимой, сообщает Интерфакс-Украина.

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Частным компаниям и госучреждениям предлагается летом не охлаждать помещения ниже 27 градусов по Цельсию. Зимой же помещения им следует отапливать максимум до уровня в 19 градусов.

Также следует с 22:00 на ночь выключать освещение витрин и пустующих зданий.

Предполагается, что такие меры позволят Испании снизить потребление газа на 7%.

Как сообщалось, в Евросоюзе договорились о снижении потребления газа на 15%.

Также сообщалось, что с 22 августа цены на газ в Европе превысили $3000 за тысячу кубометров.

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