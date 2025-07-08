ИИ уже не диковинка для украинского делового мира, он используется на производстве и в финансовом секторе довольно давно. Но сейчас мы становимся свидетелями «большой гонки» все новых и новых моделей, а затем их удешевления. Стоит ли Украине вступать в эту гонку, а если мы уже в ней — куда двигаться дальше?

Наши партнеры: ПриватБанк, Genesis, Monobank

Украинский бизнес делает очевидную ставку на технологии, но все ли технологии помогают управлять ресурсами — вопрос. Существует миф, что роботы сделают ненужным большую часть персонала, следовательно, компании ждут массовые сокращения? И главное — как искусственный интеллект поможет Украине одолеть врага на фронте.

Реклама

О том, как использовать ИИ в бизнесе и в оборонной сфере, шла речь во время большого инновационного форума NV «Большая цифровая трансформация. Диалоги о будущем».

Участниками дискуссии стали: Артем Бородатюк, CEO Netpeak Group; Максим Баланюк, руководитель R&D-центра Metinvest Digital; Сергей Стрелковский, офицер группы подготовки беспилотных надводных комплексов.

Открывая панель, модератор Екатерина Загорий, директор совета директоров фармацевтической компании Дарница, отметила: «Мы поговорим, возможно, не столько на этические темы, сколько на общечеловеческие. Фантаст Артур Кларк говорил, что любая развитая технология не отличается от магии. Итак, вопрос: искусственный интеллект — это угроза или волшебная таблетка. И поговорим, как старое консервативное производство выглядит под углом диджитал, можем ли мы использовать искусственный интеллект в беспилотных системах и других оборонных технологиях».

Приводим ключевые фрагменты из выступлений участников форума.

Насколько искусственный интеллект вошел в ваш бизнес и вообще жизнь? Стоит ли поддерживать хайп вокруг этой темы?

Артем Бородатюк:

Фото: Сергей Канциренко / NV

«Мы сделали очень мощный, полезный и бесплатный курс, как использовать искусственный интеллект. 70 тысяч человек уже прошли обучение. В нем шесть модулей. В начале — о том, как пользоваться чем-то очень простым, а в конце уже следует условно создавать свою LLM-модель. Эта наша миссия сильно повлияла на украинцев. Нам пишут люди, которым 70 плюс лет, что мы им изменили жизнь, дали второе дыхание, что круто научиться пользоваться искусственным интеллектом».

«У нас в компании есть специальная роль — Chief AI Officer. Это как Chief Digital Transformation Officer. Он должен придумать, что делать, чтобы маркетинг и все остальные процессы были более диджитальными, с AI. Например, чтобы мы нанимали меньше людей. Такой тренд на AI-чуваков только-только зародился. Это новая вакансия. Суть Head of AI в том, что их закрывают в кабинете и говорят: мы не знаем, что ты должен делать, но чтобы AI в нашей компании было больше».

Максим Баланюк:

Фото: Сергей Канциренко / NV

«Наша задача — исследовать, пробовать новое. Когда мы говорим об ИИ, почему-то все сводится к LLM, но это только одно из направлений. Инновации не могут быть слишком централизованы. Я руководитель R&D, R&D — это уже какой-то драйвер, некий исследователь. Мы тестируем некоторые вещи быстрее всех. Например, у нас есть отдельное подразделение, занимающееся Data Science, Data Governance, они самостоятельно внедряют инновации в своей сфере. В то же время мы им помогаем, когда говорим о Data Mining. Там, где раньше мы не могли собирать данные, теперь создали для этого инструменты, а дальше они уже модели строят».

«Мы в компании ориентированы на извлечение пользы, для нас искусственный интеллект не возник с появлением чата GPT. Конечно, это повлияло на индустрию, конкуренцию, развитие технологий, позволило сделать ИИ дешевле, доступнее. Но это инструменты, и если мы говорим о диджитализации, цифровизации, упрощении, ускорении и так далее, то мы не начнем силой туда внедрять искусственный интеллект. Такой цели, как просто навязать ИИ, на сегодня нет. У нас есть цель оптимизировать, сделать быстрее, эффективнее и так далее. Какой ты инструмент используешь, не так уж критично, нет особых ограничений».

Сергей Стрелковский:

Фото: Сергей Канциренко / NV

«Наша позиция как Сил обороны — мы являемся осторожным наблюдателем. Мы точно не early adopter. И вообще весь этот хайп вокруг искусственного интеллекта приносит нам очень большие проблемы. Поскольку едва ли не каждый месяц, а может даже чаще, к нам спускают запросы от высшего командования или от журналистов: а когда уже будут роботы, которые стреляют, ездят, всех уничтожают. Или рои дронов, которые летают и все уничтожают. Мы только за. Мы бы с радостью их применили, но их нет. Нет сейчас нормальной технологии, которую можно было взять и просто применить без дополнительных приседаний или танцев. Мы берем от искусственного интеллекта только реальные практические вещи, которые можно непосредственно применять».

«Например, платформа Avengers. Это автоматическое распознавание техники на разведывательных видео. Она выполняет просто гигантский объем работы. То, что человек никогда бы не сделал. Я понимаю, что, возможно, это не такой зрелищный процесс, когда компьютер находит образы вражеской техники, а потом это все отправляется в соответствующие боевые подразделения. Они поднимают дроны в воздух — и эта техника поражается. Но это, тем не менее, практическое использование. Каждый день у нас тысячи часов этих видео. Представьте себе, сколько человеческого труда требовал бы просмотр. А мы это все смогли автоматизировать. Это, я считаю, классный, замечательный результат».

«Относительно дальнейших перспектив — смотрим, кто к чему приходит, у кого что получается, у кого что показывает. Сейчас нас активно спрашивают, почему у вас, например, роботы по земле сами не ездят, как Тесла катается по дорогам? Мы говорим, замечательно, по дорогам действительно они ездят. А вы попробуйте по лесу проехаться и потом вернуться. Еще пока никто не принес рабочее решение. Но, тем не менее, мы будем очень рады, когда оно появится. Ждем с нетерпением».

«К нам в основном обращаются по вопросу визуальной навигации. Потому что мы выполняем свои операции вблизи линии фронта, где обычно GPS душат и так просто навигация не работает. Вторая категория обращений — это автоматическое наведение, сопровождение и так далее».

ИИ — это сплошные плюсы или есть и опасность? Какие барьеры стоят на пути тотальной диджитализации?

Максим Баланюк:

«Барьерами для стремительного развития инструмента ИИ являются военные действия и уменьшение бизнеса. Группа компаний Метинвест, пожалуй, тот бизнес, который больше всего пострадал во время полномасштабного вторжения. Самые большие активы были в Мариуполе, также не забываем о Покровске. Это на нас, конечно, влияет. Но в то же время война создает новые вызовы и развивает креативное мышление. Знаете, как говорят: когда голодный, быстрее думаешь. И сейчас у нас внедряются определенные диджитал-решения, в том числе с активным использованием элементов ИИ, для множества бизнес-задач, и мы превентивно работаем с потенциальными проблемами. Например, сокращение доступного квалифицированного персонала, безопасности и т. д. ».

Фото: Сергей Канциренко / NV

«В большинстве случаев есть проблема с качественными данными, хромает Data governance. Это банальная вещь, о которой говорят уже лет 15, но все равно она массово не решается. Первое, что мы спрашиваем: есть ли данные? А они могут быть даже не собраны. Это об управлении ожиданиями бизнес-пользователей. Без качественных данных ИИ не сработает. И, пожалуй, это первоочередной вызов для нас».

«У нас на производстве цена ошибки очень высока. Если на крупном металлургическом заводе мы внедрим, например, ИИ-агента, который будет лить металл, или добавлять ферросплавы, или еще за какие-то процессы отвечать, то риск очень высок, как материальный, так и для жизни работников, вплоть до остановки производства».

Артем Бородатюк:

«Вопрос задали: AI — таблетка или угроза? Я придумал ответ. Пока это таблетка, а потом угроза. Барьеры — это человеческая лень. Когда мы с вами набираем возраст, это научно доказано, у нас хуже работают нейроны. И ты даже не понимаешь, что первой причиной твоего старения является то, что ты не учишься новому. Я уже начинаю включать эйджизм и прошу брать на некоторые позиции 20-летних людей, потому что они более открыты, у них не загружен мозг, и они не находят 50 тысяч причин не использовать искусственный интеллект и так далее. Не рассказывайте мне, почему здесь нельзя использовать ИИ, скажите, как вы его используете».

«У нас креативных отделов много. Есть те, кто сидят и клепают креативы под Фейсбук, Тикток, Инстаграм, сейчас очень большой процент диджитал-рекламы. Кто-то делает видео, кто-то делает графику, и они вручную обрабатывают, например, 20 идей в неделю, которые потом включают в рекламу. У нас таких отделов штук пять, а шестой берет и начинает использовать ИИ, потому что пришел туда молодой человек. И они уже продуцируют не 20 идей, а 100. И вот этим пяти отделам, которые говорили, что оно не работает, ты просто показываешь, что у тебя шестой сделал, и спрашиваешь: что теперь? Мы ленивы, не хотим применять новое, где-то у нас в подсознании, с точки зрения психологии, наверное, какой-то страх есть, что мы останемся без работы».



«В одной компании мы ввели таблицу, в которую каждый отдел каждый квартал должен вписать, что они сделали в плане автоматизации. Кто-то что-то сделал, описал кейс — и все видят, как это делается. Узнав, сколько они сэкономили времени, мы считаем ROI, рентабельность в инновации. Сейчас почти вся автоматизация с искусственным интеллектом. Прикол в том, что мы таким образом разгоняем устаревшую кровь в каком-то смысле. Она старая иногда потому, что просто загружена».

«Поэтому я и говорю, что мы занимаемся не внедрением искусственного интеллекта, а старой и доброй диджитализацией, или оптимизацией. Несколько лет назад у нас не было доступного инструмента, мы работали с НЛП — это тоже область ИИ, а LLM — это продолжение, просто как новый подход. Когда-то это было очень дорого, долго и в Украине было малоэффективно. Сейчас оно настолько дешевое, что просто грех его не использовать в определенных местах».

Сергей Стрелковский:

«В Вооруженных силах пропаганда агрессивного внедрения искусственного интеллекта вряд ли сработает. Потому что у нас очень высока цена ошибки. Если мы будем просто слепо внедрять любую новую технологию, рассчитывая на внезапный эффект, то это может вылезти большим боком. А будет ли из этого практическая польза, уже другой вопрос».

Какие ИИ-решения у вас уже внедрены и как они себя показали?

Артем Бородатюк:

«Мы внедрили искусственный интеллект в рекрутинг. У нас 6 тысяч собеседований в месяц. Каждого респондента мы предупреждаем, что весь разговор в итоге станет текстом, который мы разбираем по 300 параметрам. У нас есть три модели. Первая называется „роскошный менеджер“, вторая — „автономный сотрудник“, третья — „трекер, человек, который умеет до конца довести дело“. Мы ставим баллы по стобальной системе. Если меньше 70 — не общаемся дальше. Мы это делаем на базе психолингвистики, исходя из слов, которые использует человек. Прошло полтора года, мы подвели итоги, и везде, где нанимали по такому признаку, люди не увольнялись и работали дольше. Когда ты запускаешь такие проекты, ты должен верить. Это немного религия. Ты веришь, что оно сработает. Эта история сработала».

«Когда мы говорим об ИИ, звучит все так, как будто это расслабляет всех. Мол, хорошо, можно понаблюдать. Не надо наблюдать, вам всем ж*па, если вы не будете использовать искусственный интеллект, вы должны это делать в каждом отделе! Может, разница в том, что я предприниматель, я больше стрессирую, нервничаю, потому что я вижу, куда все движется. Из-за войны украинцы не замечают, насколько все меняется. А на самом деле уже в первом квартале следующего года будет робот, я его, надеюсь, закажу, с которым в чате GPT ты разговариваешь».

Максим Баланюк:

«Лучшее ИИ-решение, внедренное нами, пожалуй, это решение на базе компьютерного зрения в области промышленной автоматизации. Это контроль качества производства. Для нас это был прорыв, открытие новых возможностей. С компьютерным зрением мы работали достаточно давно, но выход в промышленную автоматизацию — это значительные вызовы, когда у вас конкуренты Siemens, Schneider и так далее. Мы через Proof of Concept доказали нашу конкурентоспособность технологически. И с этого года уже работает одно решение на крупнейшем нашем активе. Оно контролирует дефекты на металле. При срезе видно, достаточно ли качественный металл, нужно ли его обрезать для того, чтобы обеспечить качество продукции для конечного пользователя или эта продукция пойдет на переработку. На сегодня это решение работает в связке с оператором. Человек нажимает кнопку, но машина ему показывает, есть дефект или нет и что это за дефект. Сейчас мы совершенствуем это решение и оно станет лучше уже в этом году».

«Есть планы развития подобных решений. По дефекту можно понять, как он возник, на каком этапе, несколько шагов проанализировать и повлиять на предыдущие этапы производства для того, чтобы качество продукции выросло. Подобное решение разрабатывается и для выявления дефектов на другом оборудовании, где продукция движется со скоростью 5 метров в секунду. И мы на этой скорости должны анализировать наличие дефектов. Сейчас мы на этапе разработки, до конца августа должны уже завершить первую версию. И начнется несколько месяцев тестовой промышленной эксплуатации. В производстве все гораздо медленнее, поскольку риск ошибки высок. И вот после промышленного внедрения мы начнем считать реальную экономию, другие эффекты».

«Мы как компания стали более открыты, начали больше публично рассказывать о своих кейсах. И лучшее, что произошло, по моему мнению, за последний год, — это то, что мы начали коллаборацию с различными компаниями, похожими на нас по размерам. Это обмен опытом использования и внедрения различных решений. Почему это важно? Потому что компании, которые in-house разрабатывали для себя, у которых мощное IT, лучше понимают вызовы бизнеса. У них иногда есть иллюзии, которые во время дискуссии могут быть развеяны, потому что у всех очень много набитых „шишек“ и практического опыта. Сейчас для украинского бизнеса, я считаю, очень классный кейс — стать друг к другу более открытыми, особенно для крупного бизнеса, который является двигателем в инновациях. Мы, к примеру, один свой собственный продукт улучшили после таких сессий».

«Сама технология — это только одна капелька в огромной проблеме, которую надо будет решить. Это и кибербезопасность, и регулирование. Мы сейчас столкнулись с европейским регулированием, и придет еще украинское. И это еще тот вызов для бизнеса, который надо учесть в косте, но однозначно — если эту технологию вы еще не используете, то пора, потому что ваша конкурентоспособность будет таять очень быстро».

Сергей Стрелковский:

«Я считаю, что за год мы не увидим то, что сейчас называют game changer, чтобы в этой сфере все сразу стало по-другому. Почему? Пока нет потенциала. Есть много идей, много стартапов. Но есть и барьер в уровне технологий и вычислительных мощностей. Этого пока не хватает. Если, к примеру, дрон умеет автоматически делать навигацию, взаимодействие с другими, то он стоит слишком дорого для того, чтобы его можно было использовать в практических целях. А в дешевых аналогах эти опции пока недоступны».

Фото: Сергей Канциренко / NV

Фото: Сергей Канциренко / NV

Екатерина Загорий и Артем Бородатюк / Фото: Сергей Канциренко / NV

Фото: Сергей Канциренко / NV