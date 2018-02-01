Иск Roshen против Ашана, условия МВФ и другие главные деловые новости дня

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ТОП главных новостей бизнеса за 1 февраля от НВ Бизнес.

Roshen подал в суд на Ашан из-за прав на Киевский торт

Кондитерская корпорация Roshen обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском о нарушении гипермаркетом Ашан Украина права интеллектуальной собственности при выпуске продукции под торговой маркой Киевский торт.

Корпорация требует, чтобы суд запретил Ашану использовать названия Киевский торт и торт Киевский, а также графических элементов в виде листьев каштана, так как покупатель может спутать торт с продукцией Roshen.

Кроме того, такие же требования в данном решении суда изложены в отношении производителя Беллария.

В МВФ назвали главные условия для дальнейшего финансирования Украины

Глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что основными условиями завершения четвертого пересмотра программы расширенного финансирования Международного валютного фонда (МВФ) для Украины и выделения транша является принятие закона об Антикоррупционном суде и выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню.

Среди других задач Люнгман выделил удержание инфляции, позитивно оценив повышение учетной ставки Нацбанком, сохранение политики гибкого обменного курса для поддержания конкурентоспособности украинской экономики.

Также в МВФ предупредили об опасности чрезмерного повышения минимальной зарплаты.

Кроме того, представитель Фонда Уильям Мюррей заявил, что МВФ пока не планирует отправку миссии в Украину в ближайшее время.

Кабмин решил забрать у Укртрансгаза газовую "трубу" вместе с подземными хранилищами

Правительственный комитет по ТЭК одобрил проект постановления Кабинета министров о передаче газотранспортной системы Украины (ГТС) в управление новосозданной компании Магистральные газопроводы Украины (МГУ).

Отмечается, что передаче подлежат не только магистральные газопроводы, компрессорные станции, но и подземные хранилища (ПХГ).

Антонов отказался от лоукост-аэропорта в пользу грузового хаба

Предприятие Антонов решило создать грузовой хаб между Китаем и Европой на базе аэропорта Гостомель, но лоукост-базу пока не будут реализовать.

Компания планирует привлечь крупные логистические и авиационные компании, такие как DHL, Fedex и Turkish Airlines, однако переговоры еще не проводились.

НБУ спровоцировал резкое подорожание кредитов

Рыночные процентные ставки по кредитам, так и по депозитам, отреагировали заметным ростом на повышение учетной ставки Национальным банком Украины (НБУ).

В НБУ сообщают, что в первые дни после повышения учетной ставки в январе (с 25 по 30 января - ред.) Средневзвешенная стоимость кредитов на межбанковском рынке выросла на 1,1 пункта - до 15,1%.

В регуляторе считают, что такая реакция на повышение учетной ставки "свидетельствует о действенности трансмиссионного механизма монетарной политики через канал процентных ставок".

Такими были главные деловые новости среды.