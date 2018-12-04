Иск Приватбанка к Коломойскому и Боголюбову увеличился до $3 млрд

Цена иска Приватбанка в Лондонском суде против экс-собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова увеличилась до примерно $3 млрд, с учетом начисленных процентов.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения со ссылкой на официально вынесенное решение Высоким судом Лондона.

Как отмечается, в документе судья зафиксировал выводы о том, что у Приватбанка достаточно доказательств факта мошеннических действий со стороны бывших собственников.

"Банк заявляет, что такие мошеннические действия нанесли ущерб в размере $1,9 млрд плюс проценты (начисляемые в размере около $500 тыс. в день), и остается уверенным, что в конечном итоге, ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона", – говорится в сообщении Приватбанка.

Также отмечается, что доказательства "основным образом указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах".

"Существует очень сложная схема с привлечением большого количества кредитов и авансовых платежей поставщикам... Именно искусственная сложность этой схемы указывает на такие мошеннические действия", – цитирует Приватбанк ункты 25-26 судебного решения.

В решении также отмечается, что: "Для целей этих ходатайств, все Ответчики не отрицают, что Банк имеет достаточное для судебного рассмотрения дело, и мошенническими действиями Банку был нанесен ущерб в размере $248 млн. Конечно же для Первого и Второго Ответчика [г-на Коломойского и г-на Боголюбова] невыгодно признавать наличие достаточного для судебного рассмотрения дела о масштабных мошеннических действиях против них и при этом пытаться предотвратить рассмотрение этого дела судом".

Также банк уточняет, что судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, и шести подконтрольных им компаний на сумму $2,6 млрд остается в силе. Ответчикам и впредь запрещено, кроме прочего, отчуждать свои активы без согласия Банка или разрешения английского суда.

Также судья предоставил Приватбанку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции.

"Банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время", – подчеркнули в Приватбанке. Такитм образом юрисдикцию иска Приватбанка определит Апелляционный суд Англии.

В декабре 2017 года Приватбанк подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского и Боголюбова, а также аффиллированных с ними компаний. В качестве обеспечительной меры английский суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова на сумму более $2,5 млрд.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно принимают участие в рассмотрении дела.

Кроме того, суд по итогам слушаний в начале марта 2018 года обязал Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd. детализировать информацию о некоторых операциях со средствами Приватбанка, полученными от других лиц.

Коломойский прогнозирует, что рассмотрение Высоким судом Лондона дела по сути состоится не ранее 2020 года.

Ранее все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которыми предусматривается арест ряда счетов в кипрском филиале крупнейшего в Украине Приватбанка в рамках расследования о завладении кредитов рефинансирования Национального банка Украины на сумму 19 млрд грн.