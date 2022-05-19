Новый иск к Газпрому. Польская PGNiG требует от российского монополиста проценты по переплате за газ 19 мая, 11:07 Цей матеріал також доступний українською Польская компания PGNiG уже выигрывала арбитраж у Газрома (Фото:Пресс-служба PGNiG)

Польская PGNiG потребовала от компаний Газпром и Газпром экспорт выплаты процентов по $1,5 млрд переплаты за поставки в 2014—2020 годах.

Война России против Украины — главные события 19 мая

«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа Газпрома на обращение в арбитраж», — говорится в отчете польской госкомпании, который цитирует Интерфакс-Украина.

Видео дня

Компания инициировала арбитражное разбирательство против компаний Газпром и Газпром экспорт в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый по контракту от 25 сентября 1996 года.

Он предусматривал отгрузку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд кубометров в год.

30 марта 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу Ямал-Европа ретроактивно с 1 ноября 2014 года. Газпром в 2020 году выплатил присужденные судом $1,5 млрд.

При этом решение суда о ретроактивном изменении формулы цены с нефтяной привязки на биржевой индекс сыграло в пользу Газпрома, когда в конце 2020 года и 2021 году цены на хабах начали расти до рекордных значений.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.