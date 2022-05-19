Новый иск к Газпрому. Польская PGNiG требует от российского монополиста проценты по переплате за газ
Польская компания PGNiG уже выигрывала арбитраж у Газрома (Фото:Пресс-служба PGNiG)
Польская PGNiG потребовала от компаний Газпром и Газпром экспорт выплаты процентов по $1,5 млрд переплаты за поставки в 2014—2020 годах.
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«31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила Газпрому запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с ее требованием о выплате процентов по сумме, переплаченной PGNiG S.A. за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года. PGNiG ожидает ответа Газпрома на обращение в арбитраж», — говорится в отчете польской госкомпании, который цитирует Интерфакс-Украина.
Компания инициировала арбитражное разбирательство против компаний Газпром и Газпром экспорт в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый по контракту от 25 сентября 1996 года.
Он предусматривал отгрузку около 10 млрд кубометров газа в год, минимальное годовое контрактное количество — 8,7 млрд кубометров в год.
30 марта 2020 года Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу Ямал-Европа ретроактивно с 1 ноября 2014 года. Газпром в 2020 году выплатил присужденные судом $1,5 млрд.
При этом решение суда о ретроактивном изменении формулы цены с нефтяной привязки на биржевой индекс сыграло в пользу Газпрома, когда в конце 2020 года и 2021 году цены на хабах начали расти до рекордных значений.
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