Последний из ИСД. Венгрия начала ликвидацию меткомбината ISD Dunaferr 16 декабря, 17:00 Сергей Тарута, один из совладельцев корпорации ИСД (Фото:НВ)

Суд Будапешта приступил к процедуре по ликвидации комбината ISD Dunaferr, единственного интегрированного производителя стали в Венгрии, принадлежащего корпорации ИСД, и назначил временного распорядителя имущества.

Ликвидация происходит на основе постановления правительства страны, принятого 13 декабря, согласно которому завод может продолжить операционную деятельность с согласия кредиторов, сообщает UAprom.

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Как пишет издание, это решение дает Dunaferr шанс на спасение, поскольку комбинат долгое время существовал без совета директоров, наблюдательного совета, топ-менеджмента, а его долги достигли 500 млрд форинтов ($1,2 млрд). В настоящее время завод не может платить по счетам за электроэнергию.

14 декабря Dunaferr планировал остановить коксовые батареи из-за нехватки угля, однако правительство попросило Liberty Steel предоставить сырье из Польши, которого хватит на 4−5 дней. Dunaferr остановил две домны еще в августе и сентябре.

Владельцем меткомбината является корпорация ИСД, некогда бывшая одним из крупнейших производителей стали в Восточной Европе, основанная в Украине в 1995 году.

В ее состав также входили:

— Алчевский меткомбинат, над которым потерян контроль с конца 2017 года;

— Днепровский меткомбинат, который в 2021 году стал собственностью Метинвеста и сменил название на Каметсталь;

— ISD Huta Czestochowa (Польша), которая в рамках процесса банкротства была продана польскими властями компании Liberty Steel;

— ISD Dunaferr (Венгрия).

С января 2010 года более 50% в уставном капитале ИСД принадлежит группе инвесторов, кредитованных российским государственным ВЭБ. 50% минус две акции поровну принадлежат бизнесменам Сергею Таруте и Олегу Мкртчану (осужден в РФ в 2019 году).