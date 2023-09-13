SOCAR участвует в восстановлении Ирпенской городской поликлиники 13 сентября, 16:16 Новости компаний SOCAR

Будут профинансированы восстановление фасада и капитальный ремонт крыши, которые были повреждены во время боевых действий в городе.

Кроме того, в прошлом году компания SOCAR профинансировала ремонт поврежденного здания лицея «Лингвист» в г. Ирпень. Была полностью обновлена кровля здания, отремонтированы классные комнаты, а также спортзал и бомбоубежище, заменены оконные рамы, установлены новые радиаторы отопления, проведены косметические работы.



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Фото: SOCAR

Также с целью решения проблемы с электричеством общеобразовательная школа была обеспечена генератором. В этом году стены здания были утеплены, что поможет решить проблемы с отоплением лицея.

Фото: SOCAR