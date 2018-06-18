Иран намерен заблокировать в ОПЕК решение об увеличении добычи нефти

Иран хочет, чтобы решение ОПЕК было единодушным

Представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили прокомментировал информацию о том, что РФ и Саудовская Аравия хотят предложить увеличить объемы добычи нефти.

Он отметил, что кроме Ирана в ОПЕК данное решение заблокируют еще две страны, передает Bloomberg.

"Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить производство, это требует единодушия. Если они хотят действовать в одиночку, то это нарушает соглашение о сотрудничестве", - заявил Хоссейн Каземпур Ардебили.

Напомним, в ноябре 2017 страны, входящие в Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК) договорились о продлении соглашения об ограничениях на ежегодную добычу нефти.