Иракская авиакомапния возобновила авиасообщение с Украиной

3 марта авиакомпания Iraqi Airways выполнила на самолете Boeing 737 первый рейс из Багдада в Киев. Данное направление возобновляется прямое пассажирское авиасообщение между Ираком и Украиной.

Об этом сообщил международный аэропорт Борисполь на своей Facebook-странице.

Официальная презентация нового направления состоится 10 апреля.

На сайте Iraqi Airways Киев внесен в форму бронирования, однако резервирование билетов на данный момент невозможно, отмечает avianews.

В аэропорту Борисполь ЦТС подтвердили, что данным рейсом возобновляется прямое пассажирское авиасообщение между Ираком и Украиной.

В компании Interavia, которая будет обеспечивать хендлинг для Iraqi Airways в Борисполе, уточнили, что рейсы будут выполняться раз в неделю - по вторникам.

Напомним, что о вероятном начале полетов Iraqi Airways в Украину стало известно в конце ноября 2017 года после визита в Украину министра транспорта Республики Ирак Кадима Аль-Хамами.