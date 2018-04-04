Иракская авиакомапния возобновила авиасообщение с Украиной

0 комментировать
Iraqi Airways начала выполнять рейсы Киев-Багдад

Iraqi Airways начала выполнять рейсы Киев-Багдад

3 марта авиакомпания Iraqi Airways выполнила на самолете Boeing 737 первый рейс из Багдада в Киев. Данное направление возобновляется прямое пассажирское авиасообщение между Ираком и Украиной.

Об этом сообщил международный аэропорт Борисполь на своей Facebook-странице.

Официальная презентация нового направления состоится 10 апреля.

На сайте Iraqi Airways Киев внесен в форму бронирования, однако резервирование билетов на данный момент невозможно, отмечает avianews.

В аэропорту Борисполь ЦТС подтвердили, что данным рейсом возобновляется прямое пассажирское авиасообщение между Ираком и Украиной.

В компании Interavia, которая будет обеспечивать хендлинг для Iraqi Airways в Борисполе, уточнили, что рейсы будут выполняться раз в неделю - по вторникам.

Напомним, что о вероятном начале полетов Iraqi Airways в Украину стало известно в конце ноября 2017 года после визита в Украину министра транспорта Республики Ирак Кадима Аль-Хамами.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове