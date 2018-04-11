Иорданская авиакомпания запускает новый международный рейс из Жулян

С 25 апреля Иорданская авиакомпания Jordan Aviation начнет выполнять рейсы из столицы и крупнейшего города Иордании – Аммана в Киев.

Об этом сообщили avianews.com в генеральном агентстве авиаперевозчика по продаже билетов Тайки Турз.

На первом этапе полеты будут выполняться раз в неделю по средам, а с 30 мая – два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Вылеты из Аммана запланированы на 10:00, вылеты из Киева – на 14:30. Время в пути составит около 3,5 часов.

Расписание рейсов Киев-Амман Jordan Aviation:

Направление Вылет Прилет Дни Амман-Киев 10:00 13:00 ср, вс Киев-Амман 14:30 18:00 ср, вс

Как уточнили в генагенстве, в Киеве Jordan Aviation будет обслуживаться в аэропорту Жуляны. На линии будет задействован самолет Boeing 737-300.

Минимальная заявленная стоимость авиабилетов в обе стороны составляет $281 с учетом сборов при покупке через генагенство. На сайте Jordan Aviation билеты продаются по цене от $360 в обе стороны.

Минимальные тарифы включают питание, перевозку 7 кг ручной клади и одного чемодана весом до 23 кг.