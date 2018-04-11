Иорданская авиакомпания запускает новый международный рейс из Жулян

С 25 апреля Иорданская авиакомпания Jordan Aviation начнет выполнять рейсы из столицы и крупнейшего города Иордании – Аммана в Киев.
Об этом сообщили avianews.com в генеральном агентстве авиаперевозчика по продаже билетов Тайки Турз.
На первом этапе полеты будут выполняться раз в неделю по средам, а с 30 мая – два раза в неделю по средам и воскресеньям.
Вылеты из Аммана запланированы на 10:00, вылеты из Киева – на 14:30. Время в пути составит около 3,5 часов.
Расписание рейсов Киев-Амман Jordan Aviation:
|
Направление
|
Вылет
|
Прилет
|
Дни
|
Амман-Киев
|
10:00
|
13:00
|
ср, вс
|
Киев-Амман
|
14:30
|
18:00
|
ср, вс
Как уточнили в генагенстве, в Киеве Jordan Aviation будет обслуживаться в аэропорту Жуляны. На линии будет задействован самолет Boeing 737-300.
Минимальная заявленная стоимость авиабилетов в обе стороны составляет $281 с учетом сборов при покупке через генагенство. На сайте Jordan Aviation билеты продаются по цене от $360 в обе стороны.
Минимальные тарифы включают питание, перевозку 7 кг ручной клади и одного чемодана весом до 23 кг.
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