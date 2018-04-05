Иордания задумалась увеличить импорт украинской пшеницы и масла

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Иордания рассматривает возможность увеличения импорта пшеницы из Украины
Фото: pixabay/kaboompics

Иордания рассматривает возможность увеличения импорта пшеницы из Украины

Иордания заинтересована в наращивании поставок украинской пшеницы и масла и предлагает Украине импортировать оливковое масло, финики и минеральные удобрения.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

"Иордания остается одним из крупных потребителей традиционных товаров украинского сельскохозяйственного экспорта - зерновых культур, жиров и масла. Кроме того, королевство может рассматриваться как своеобразные "ворота" для продвижения украинской продукции на рынки других арабских стран ", - отметил и.о. министра агрополитики Максим Мартынюк на встрече с Палатой представителей Национального собрания Иордании.

Согласно данным Госслужбы статистики, в 2017 году объем внешнеторгового оборота товаров и услуг между странами составил $174,1 млн, что на 4,4% больше в сравнении с 2016 годом.

В 2017 году Украина экспортировала в Иорданию товаров и услуг на сумму $153,8 млн. В частности, аграрных товаров: зерновые культуры - $39,8 млн, жиры и масла животного или растительного происхождения - $22,9 млн, живые животные - $6,5 млн, мясо и съедобные субпродукты - $5,4 млн.

Отмечается, что со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Иорданией высокий уровень двустороннего внешнеторгового оборота товаров и услуг составил более $1 млрд в 2008 году.

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