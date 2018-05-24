Инвесткомпания Dragon Capital совершит новую крупную сделку

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил инвесткомпании Dragon Capital Investments приобрести более 50% компаний Корма Девелопмент и Мартин Лофт.

Об этом говорится в решении комитета.

Компания Корма Девелопмент занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также организацией строительства зданий. Сооснователями компании являются австрийская компания Европолис и голландская компания Европолис Холдинг.

Компания Мартин Лофт является агентством недвижимости. Конечный бенефициарный собственник компании - Максим Шнипко.

Напомним, ранее инвесткомпания Dragon Capital приобрела два логистических комплекса под Киевом. Также Dragon Capital завершила сделку по приобретению двух бизнес-центров в Киеве у БТА Банка.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Компания основана в 2000 году в Киеве.