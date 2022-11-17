Компания BAT Украина инвестирует в украинское производство 17 ноября, 17:29 Новости компаний Компания BAT Украина

Финансирование помогло создать новые рабочие места.

gloтм предназначен для совершеннолетних потребителей никотиносодержащей продукции.

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Компания BAT Украина продолжает инвестировать в украинскую экономику в то время, когда некоторые бренды прекратили или ограничили производство в Украине. Компания построила новый цех на Прилукской табачной фабрике, чтобы перенести изготовление стиков1 формата «Деми» на локальном рынке. С расширением производственных мощностей появилась возможность увеличить штат фабрики на 30 рабочих мест.

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Уникальность инвестиционного проекта для Прилукской табачной фабрики состоит в том, что она стала одной из немногих фабрик BAT в мире, где построили цех производства ТВЭН. Теперь и на украинской фабрике цех оснащен самыми современными новейшими технологиями, которые обеспечивают особые климатические условия, необходимые для производства стиков бренда glo™.

«Мы верим в восстановление экономики и развитие украинского бизнеса и считаем необходимым продолжать запланированные инвестиции. Мы начали постепенную локализацию производства стиков для девайсов серии HYPER в Украине, и в 2022 году планируем производить в Прилуках в общей сложности 70% от годовой потребности этого продукта. Мы очень гордимся тем, что можем обеспечить наших совершеннолетних потребителей продуктом „Сделано в Украине“, который сочетает в себе самые высокие мировые стандарты качества и передовые технологии», — комментирует Кахабер Бенидзе, генеральный директор ВАТ Украина.

Фото: Компания BAT Украина

Технология производства ТВЭН и требования к смежным процессам регламентируются глобальными стандартами Группы BAT, поэтому качество остается одинаково высоким независимо от страны-производителя. Для выпуска нового продукта привлечены как уже существующие подразделения фабрики, так и новый цех с высокоскоростной автоматизированной линией, производящей ориентировочно 864 000 пачек в сутки.

1 Табакосодержащие изделия для электрического нагрева «(ТВЭН)».

BAT Украина — первое предприятие с иностранными инвестициями в табачной отрасли Украины, основанное в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики. Продукция BAT Украина экспортируется в Азербайджан, Узбекистан, Польшу, Венгрию, Румынию, Хорватию и Королевство Саудовской Аравии. Больше информации на сайте.

