Нерешительный самурай. Почему Япония не разрывает нефтегазовые связи с Россией и к каким потерям это уже привело 8 августа, 22:49 Эксклюзив НВ Проект по добыче углеводородов Сахалин-2, акционерами которого являются японские корпорации (Фото:Shell)

Японские компании, которые почти 30 лет инвестируют в нефтегазовые проекты на Сахалине, не просто рискуют потерять долю в проектах и поставки топлива. Путинская диктатура начала диктовать свои условия и бизнесу, и правительству Японии.



Министр экономики Японии Коити Хагиуда 8 августа сообщил, что японцы планируют сохранить свои доли в российских нефтегазовых проектах Сахалин-1 и Сахалин-2, потому что Россия остается «ценным источником [энергоносителей] за пределами Ближнего Востока». Это заявление — результат более месячных размышлений Японии, которую российский диктатор Владимир Путин поставил в сложное положение. Он фактически запретил компаниям из недружественных стран, в перечень которых входит Япония, продавать свои доли в стратегически важных предприятиях.

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Япония как участник Group of Seven (G7, Большая семерка), должна была поддерживать все решения этого клуба, объединяющего наиболее развитые экономики мира, по введению санкций против России и в идеале самостоятельно выйти из проектов в этой стране. Однако миллиардные инвестиции и огромные ежегодные расходы на закупку нефти и газа привели к нерешительности в действиях японских правительства и бизнеса, которые инвестировало в проекты на Дальнем Востоке с начала 1990-х.

Что такое проекты Сахалин-1 и Сахалин-2, чем привлекает японцев российский LNG и почему судьба участников проекта находится в руках диктатора Владимира Путина, а не инвесторов — в материале НВ Бизнес.

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