Крупнейший банковский холдинг США J.P. Morgan изучает возможность инвестирования в Украину 8 февраля, 19:18 Новости компаний Группа Нафтогаз

Группа Нафтогаз предложила крупнейшему по размерам активам банковскому холдингу США JP Morgan рассмотреть возможности сотрудничества для реализации проектов по увеличению добычи и более эффективной транспортировки и хранения углеводородов, а также в сфере возобновляемой энергетики.

Об этом шла речь на встрече главы Группы Нафтогаз Алексея Чернышева с делегацией J.P. Morgan сегодня, 8 февраля 2023 года.

«Украина — резерв энергетической безопасности Европы. Поэтому привлечение инвестиций в украинский нефтегазовый сектор — это вопрос, который мы должны решать уже сегодня, не ожидая завершения войны. Украина нуждается в партнерах, которые помогут ей в восстановлении. Мы надеемся на сотрудничество в этом с J.P. Morgan», — отметил Алексей Чернышев.

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Фото: Нефтегаз

В состав делегации вошли: глобальный руководитель по альтернативному управлению активами J.P. Morgan Антон Пиль, руководитель рынков долгового капитала в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и Африке Штефан Вайлер, глобальный руководитель отдела кредитования и депозитов, генеральный директор JPM Wealth Workplace Винс Ла Падула.

«Визит представителей финансового института мирового уровня в Киев — чрезвычайно важен не только с точки зрения налаживания сотрудничества. Это — выражение поддержки Украине, важной во время войны», — добавил Алексей Чернышев.

Фото: Нефтегаз

Напоминаем, что Правительство избрало наблюдательный совет Нафтогаза, который обеспечит прозрачность и контроль за работой компании. Также команда Нафтогаза сейчас ведет переговоры с держателями еврооблигаций 2022 и 2026 годов.

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