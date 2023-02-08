Крупнейший банковский холдинг США J.P. Morgan изучает возможность инвестирования в Украину
Группа Нафтогаз
Группа Нафтогаз предложила крупнейшему по размерам активам банковскому холдингу США JP Morgan рассмотреть возможности сотрудничества для реализации проектов по увеличению добычи и более эффективной транспортировки и хранения углеводородов, а также в сфере возобновляемой энергетики.
Об этом шла речь на встрече главы Группы Нафтогаз Алексея Чернышева с делегацией J.P. Morgan сегодня, 8 февраля 2023 года.
В состав делегации вошли: глобальный руководитель по альтернативному управлению активами J.P. Morgan Антон Пиль, руководитель рынков долгового капитала в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и Африке Штефан Вайлер, глобальный руководитель отдела кредитования и депозитов, генеральный директор JPM Wealth Workplace Винс Ла Падула.
Напоминаем, что Правительство избрало наблюдательный совет Нафтогаза, который обеспечит прозрачность и контроль за работой компании. Также команда Нафтогаза сейчас ведет переговоры с держателями еврооблигаций 2022 и 2026 годов.