Инвестиции во время войны. Польша вложится в импорт электроэнергии из Украины 6 апреля, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Польша готова инвестировать в украинскую энергетику несмотря на войну (Фото:Nikiko / Pixabay)

Польская энергетическая компания Orlen Synthos Green Energy намерена инвестировать в проект, который предусматривает импорт электроэнергии из Украины.

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Как сообщили в компании, планируется, что электроэнергия в Польшу будет поступать с Хмельницкой АЭС. Для этого Orlen Synthos Green Energy проведет модернизацию энергетической инфраструктуры и ряд технических мер, необходимых для реализации этого проекта.

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В польской компании отметили, что реализация проекта будет способствовать удовлетворению потребностей польской промышленности в электроэнергии и уменьшит зависимость Польши от углеводородных источников энергии.

Orlen Synthos Green Energy основана компаниями PKN Orlen (крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши) и Synthos Green Energy.

Ранее сообщалось, что PKN Orlen собиралась выйти на украинский рынок нефтепродуктов.

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