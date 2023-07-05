Несмотря на войну в Украине, бизнес демонстрирует чрезвычайную устойчивость: компании во многих отраслях не только не сократили инвестиции, но и продолжают их наращивать.

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«Впечатляющими и трогательными» назвал примеры устойчивости компаний, которые продолжают работать в Украине во время войны, региональный директор Всемирного банка по вопросам стран Восточной Европы Аруп Банерджи на конференции по восстановлению Украины, которая недавно состоялась в Лондоне.

О том, что экономика Украины не сломалась и выдерживает сокрушительные удары, которые наносит враг с начала полномасштабного вторжения, свидетельствуют и макроэкономические показатели. Несмотря на пессимистические оценки, согласно которым падение ВВП Украины в 2022 году из-за последствий полномасштабного вторжения России могло составить 33−35%, в 2022 году реальный ВВП сократился на 29,1%.

«Фактическое падение экономической активности в 2022 году было меньше прогнозов многих организаций в начале полномасштабного вторжения, а также лучше оценок Национального банка, опубликованных в Инфляционном отчете за январь 2023 года. Лучшие экономические результаты по сравнению с первоначальными прогнозами обусловлены стремительным наращиванием бюджетных расходов, прежде всего на оборону и безопасность, что поддержало государственное потребление и инвестиции, а также быстрой адаптацией населения и бизнеса к военным условиям, в том числе к перебоям с энергоснабжением в конце года», — пояснил в комментариях Национальный банк Украины.

В I квартале текущего года падение ВВП Украины замедлилось до 10,5%. МВФ уже в мае сообщил об улучшении прогнозов динамики ВВП Украины. Фонд ожидает роста в пределах 1−3%, тогда как в конце марта этот диапазон колебался от «минус» 3% до «плюс» 1%. Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году до 2% с 0,3% в январском прогнозе, что связано со снижением рисков безопасности, восстановлением энергетической системы, а также мягкой фискальной политикой. Согласно базовому сценарию прогноза НБУ, снижение рисков безопасности будет способствовать ускорению экономического роста до 4,3% в 2024 году и до 6,4% в 2025 году.

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Компании не только не уменьшили, но и увеличивают инвестиции

С огласно исследованию, представленному Всемирным банком в Лондоне, в Украине с начала полномасштабного вторжения закрылись только 3% компаний, тогда как 97% продолжают работу или планируют ее возобновить в ближайшее время. Крупные транснациональные компании не только сохранили инвестиции в Украине, но и по данным Всемирного банка, не уменьшили их. Некоторые компании, наоборот, увеличивают инвестиции, направляя их преимущественно на реконструкцию и даже строительство и приобретение новых активов в Украине.

Недавно «Филип Моррис Украина» заявила об инвестиции в $30 млн на запуск нового производства во Львовской области. Это позволит компании полностью удовлетворить внутренний спрос, создать сотни новых рабочих мест и поддержать экономический рост Украины. Компания ожидает, что производство будет запущено в 1 квартале 2024 года. На новой фабрике будут работать более 250 человек. Трудоустройство в первую очередь будет предложено работникам харьковского предприятия Филип Моррис. В целом компания уже инвестировала в экономику Украины более $700 млн долларов.

Решение об остановке работы фабрики в Харьковской области компания приняла из соображений безопасности в отношении своих сотрудников. На этой фабрике не было бомбоубежища. В компании заявили, что жизнь людей для нее — это абсолютный приоритет, и поскольку Харьковщина подвергается постоянным ракетным ударам, пока возвращать туда работников небезопасно.

«Мы не ждем конца войны — мы инвестируем сейчас. Открывая это новое предприятие, мы еще раз демонстрируем нашу поддержку Украины. Эта инвестиция воплощает нашу преданность как долгосрочного экономического партнера страны», — отметил генеральный директор «Филип Моррис Украина» Максим Барабаш. По его словам, это позволит создать рабочие места, удовлетворит спрос украинского рынка качественной продукцией и поддержит украинскую экономику в трудное для страны время.

Недавно сообщила о строительстве новой производственной площадки в Украине и компания Nestle. Инвестиции в новое предприятие, которое, в частности, будет производить вермишель в Смолыгове Волынской области, составят 40 млн швейцарских франков. Производство продукции планируется начать в 1 квартале 2024 года. Вместе с фабрикой в Торчине производственная площадка на Волыни станет европейским региональным хабом для категории кулинарных продуктов. В хабе будут трудоустроены 1500 человек на производстве, которое будет обеспечивать поставки продукции на рынки Украины и ЕС.

Компания Bayer объявила о выделении EUR60 млн на развитие завода по производству семян кукурузы в с. Почуйки Попельнянского района Житомирской области. Инвестиции будут направлены на строительство новой сушилки для семян, закупку современного сельхозоборудования, строительство складских помещений и двух бомбоубежищ для сотрудников.

Carlsberg Group инвестировала 1,5 млрд грн в запуск новой производственной линии на Киевском пивоваренном заводе, что позволит увеличить на 80% выпуск продукции в банках. Комментируя это событие, чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен отметил, что «важный игрок на мировой арене и лидер отрасли — Carlsberg — верит в Украину и готов инвестировать в нее в то время, когда Украина продолжает бороться против российской агрессии».

В начале войны Carlsberg приостановил деятельность своих украинских пивоварен в Запорожье, Киеве и Львове. В 2023 году компания начала постепенно возобновлять работу заводов: в марте запустилась Львовская пивоварня, где сначала производили только воду для гуманитарных нужд, затем в мае — Киевский завод, в июле — Запорожский.

Официальный ботлер Coca-Cola в Украине — «Кока-Кола Бевериджиз Украина» — по словам директора департамента логистики Coca-Cola HBS Владимира Чобана, сохранила рабочие места всех 1,6 тыс. сотрудников. Перезапустив в мае прошлого года завод в Великой Дымерке Киевской области, компания близка к тому, чтобы в 2023 году выйти на довоенный объем производства и дистрибуции продукции.

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Отечественные компании также не боятся идти в новые проекты

С тоит отметить, что не только транснациональные, но и украинские компании продолжают инвестировать во время войны. И здесь также много ярких и убедительных примеров.

Одна из крупнейших агропромышленных групп Украины — «Кернел» — завершает строительство маслоэкстракционного завода в Хмельницкой области, в который инвестировала уже более $200 млн. В целом это восьмой завод группы по переработке масла. До конца 2023 года «Кернел» планирует построить новый перегрузочный терминал «Девелопмент Рени Терминал» в морском порту «Рени « (Одесская обл.). Для реализации проекта с нуля запланировано привлечь около $10 млн собственных средств. В 2022 году «Кернел» приобрел и в экстренном режиме запустил в ренийском порту терминал «Дунай Пром Агро».

Один из крупнейших операторов на зерновом рынке Украины ООО «СП «Нибулон», который с начала полномасштабного вторжения понес потери на сумму около $400 млн и сейчас работает на треть своих мощностей, планирует построить в Измаиле элеватор и мукомольный завод. Построила мощную мельницу и компания ООО «Волынь-Зерно-Продукт», запуск производства на которой планируется уже в июле.

Сеть заправочных станций «ОККО « (OKKO Group) планирует осенью 2023 года начать практическую реализацию в западных областях Украины проекта расширения завода по агропереработке и проекта возобновляемой «зеленой» энергетики стоимостью около $120 млн и $200 млн соответственно.

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Ожидаются мощные иностранные инвестиции

По оценкам экспертов, в ближайшее время инвестиции в Украину будут только увеличиваться. В Европе рассматривается инициатива создания финансового резерва для Украины на EUR50 млрд, который обеспечит предсказуемость и перспективу для партнеров ЕС в Украине и будет рассчитан на период до 2027 года.

Кроме традиционных секторов, которые привлекали внимание инвесторов и до войны, ожидается бум инвестиций в «зеленой энергетике», а также в сфере оборонной промышленности.

Крупнейший немецкий концерн по производству оружия Rheinmetall уже заключил соглашение с «Укроборонпромом» о создании совместного предприятия по ремонту танков в Украине. Украина подписала три новых соглашения с турецким производителем Baykar. Турецкая компания уже получила лицензионные разрешения на производство беспилотников TB2 и Akinci в Украине. Открытие завода запланировано на 2025 год.

Сейчас ведутся переговоры и с другими западными производителями по запуску производства оружия, включая беспилотники, на территории Украины.

Английское слово resilience, которое чаще всего употребляется для иллюстрации способности противостоять трудностям или быстро восстанавливаться после них, уже стало синонимом для Украины и бизнеса, работающего в стране. И если раньше вопрос номер один к представителям компаний был о последствиях войны, то теперь везде и в Украине, и на международных площадках спрашивают — каким вы видите свое участие в процессе послевоенного восстановления?

Что сейчас всех объединяет? Общая вера в победу и экономическое процветание Украины.