Сохранение рабочих мест и инвестиции. Что ожидають от 2023 года в АрселорМиттал Кривой Рог 26 декабря, 15:25 Эксклюзив НВ В АрселорМиттал Кривой Рог рассказали, что ожидают от 2023 года (Фото:Валентин Резниченко / Днепропетровская ОВА)

Что ожидает от 2023 года гендиректор АрселорМиттал Кривой Рог и сколько времени понадобится для полного возобновления работы предприятия после окончания войны.

В 2023 году в АрселорМиттал Кривой Рог не планируют сокращения персонала. «У меня нет никаких рекомендаций [от головного офиса] по этому поводу. Я представил свой бюджет на 2023 год, согласно которому сохранятся все рабочие места. И бюджет был утвержден», - рассказал в интервью НВ Бизнес Мауро Лонгобардо, генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог.

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Он объяснил, как работает предприятие с текущей загрузкой. Если рабочий персонал в простое, им оплачивается 2/3 заработной платы. Если люди работают, то им платят 100% зарплаты. Для административного персонала пытаются ввести частичную занятость, работники берут 5 дней в месяц неоплачиваемого отпуска.



Также топ-менеджер сообщил, что во время подготовки к 2023 году было несколько вариантов бизнес-плана: оптимистический, базовый и пессимистический. «Мы утвердили базовый. В нем заложено производство 2 млн. тонн металлопродукции и 2,4-2,5 млн. тонн железорудного концентрата на экспорт», — говорит Мауро Лонгобардо.

За 11 месяцев 2022 года на АМКР произвели 1,2 млн. тонн стали, 1,1 млн. тонн проката, 1,6 млн. тонн чугуна. Производство концентрата – на уровне 4,3 млн тонн, добыча руды – 11,3 млн тонн. «Этот год был очень странным. В следующем году мы ожидаем более ритмичную работу», — комментирует руководитель АМКР. И добавляет, что на I квартал 2023 года у него достаточно консервативные ожидания, поэтому он будет похож на IV квартал 2022 года.

Мауро Лонгобардо рассказал, что бизнес-план составлен на весь 2023 год с ежеквартальным пересмотром: «Делать пересмотр – это нормально. И это не связано с войной. Каждый месяц мы предоставляем в корпоративный офис пересмотренный план продаж».



В качестве примера поддержки со стороны ArcelorMittal, Лонгобардо рассказал, что на 2023 год для АрселорМиттал Кривой Рог обеспечено $130 млн капитальных инвестиций. В 2022 году удалось выполнить лишь около $100 млн капинвестиций.

Что касается полноценного возобновления работы АМКР после окончания войны, то гендиректор считает, что наибольшим ограничением может быть увеличение поставок угля, которое может занять 2-3 месяца.

Сложности в энергетике Мауро Лонгобардо называет внешними факторами, преодоление которых является одним из условий нормализации ситуации в стране.