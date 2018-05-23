Инвестфонд Partners Group купил часть одной из крупнейших IT-компаний в Украине

GlobalLogic была оценена в более чем $2 млрд

Компании GlobalLogic, APAX Partners и Partners Group заключили соглашение о продаже 48% акций GlobalLogic, принадлежащих APAX Partners, швейцарской компании Private Equity, которая входит в инвестиционный фонд Partners Group.

Об этом сообщили в GlobalLogic, передает Интерфакс-Украина.

По результатам сделки компания GlobalLogic была оценена в более чем $2 млрд. Отметим, что после закрытия транзакции Partners Group и Канадский пенсионный фонд CPPIB станут равными инвесторами в GlobalLogic.

Кроме того, став новым стратегическим инвестором GlobalLogic, он заменил на этой позиции группу Apax Partners.

Инвестфонд Partners Group является одной из крупнейших мировых инвестиционных компаний с рыночной стоимостью активов в $74 млрд.

GlobalLogic Украина, одна из крупнейших IT-компаний в Украине, является частью глобальной корпорации GlobalLogic (США). Украинское подразделение компании работает с 2006 года и имеет более 3500 сотрудников в Киеве, Львове, Николаеве и Харькове. По итогам 2017 года GlobalLogic показала рост в 20%, а размер дохода составил более $500 млн. GlobalLogic в Украине предоставляет R&D услуги в различных сферах, таких как автомобильная индустрия, медицина, медиа, телеком и другие.