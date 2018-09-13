Инвестаналитики оценили стоимость агрохолдинга Мрия

Акционерный капитал Мрии может быть оценен в сумму до $20 млн

Стоимость украинского агрохолдинга Мрия, который покупает саудовская инвесткомпания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (SALIC), находится в пределах $175-300 млн.

Об этом рассказали опрошенные агентством Интерфакс-Украина инвестиционные эксперты.

"Учитывая земельный банк Мрии в 165 тыс. га и средний уровень EBITDA по Украине в $300-400 с гектара, стоимость агрохолдинга с учетом долга может составлять $250-300 млн, или пять EBITDA", – считает начальник аналитического отдела Арт Капитал Игорь Путилин.

По словам руководителя аналитического отдела ІК Concorde Capital Александра Паращия, более тщательная оценка – методом дисконтирования денежных потоков – показывает стоимость компании на уровне $175 млн при стоимости капитала 20% годовых и $238 млн – при 15% годовых.

"Думаю, справедливая цена должна быть ближе к первой цифре – она более соответствует рыночной стоимости долга компании", – отметил он.

Если из указанной суммы вычесть долговой капитал, акционерный капитал Мрии может быть оценен в сумму до $20 млн, добавил Паращий.

Путилин напомнил, что SALIC приобрел Continental Farmers Group с активами в Украине в 2013 году за $85 млн, или 10 EBITDA.

"Мрия, похоже, обошлась значительно дешевле, учитывая текущие украинские риски", – подчеркнул он.

Аналитик считает, что саудовских инвесторов мог бы заинтересовать агрохолдинг Укрлэндфарминг.

В то же время он добавил, что компания обременена нереструктуризированными долговыми обязательствами, соответственно переговоры со стратегическими инвесторами вряд ли возможны.

Отметим, что 12 сентября стороны заключили договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы.

Завершение сделки станет возможным после получения разрешения Антимонопольного комитета Украины. После завершения сделки Мрия продолжит свою операционную деятельность в Украине вместе с дочерней компанией SALIC - Continental Farmers Group.

В середине августа Мрия завершила реструктуризацию $1,1 млрд проблемного долга, процесс длился с 2014 года.

Salic основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Саудовская компания в последние годы часто сигнализировала об интересе к расширению. В 2015 году вместе с американской Bunge Ltd. она создала совместное предприятие G3 Global Grain Group, которая приобрела мажоритарную долю в компании Canadian Wheat Board (CWB). Кроме того, Salic была одним из претендентов на покупку 9,9% доли в агроструктур Glencore Plc в 2016 году.

Мрия - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодня его земельный банк составляет 150 тис. га. Мощности элеваторов и зернохранилищ агрохолдинга оцениваются в 380 тыс. тонн.

Компания специализируется на выращивании пшеницы, рапса, ячменя, подсолнечника, сои, кукурузы, сахарной свеклы, картофеля и других сельскохозяйственных культур.

В августе 2014 года агрохолдинг Мрия допустил технический дефолт. В феврале 2015 года контроль над активами компании перешел к кредиторам, которые назначили новым генеральным директором Саймона Чернявского. К концу 2015 года долг перед кредиторами составил $1,1 млрд.