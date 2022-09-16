«В Москве совершили огромную ошибку». Юрий Рыженков о Мариуполе, России, ЕС и гарантиях для инвестиций в Украину — большое интервью 16 сентября, 07:46 Эксклюзив НВ Юрий Рыженков, СЕО Группы Метинвест (Фото:Группа Метинвест)

НВ Бизнес поговорил с руководителем ключевого бизнеса самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова. СЕО Метинвеста Юрий Рыженков рассказал о ситуации в Мариуполе, санкциях против России и гарантиях возобновления инвестиций в экономику Украины.



Группа Метинвест — это главный актив украинских миллиардеров Рината Ахметова и Вадима Новинского. В прошлом году благодаря ценовой конъюнктуре компания заработала около $5 млрд чистой прибыли. Это, видимо, стало лучшим финансовым результатом за всю историю этого горно-металлургического холдинга. Акционеры и менеджмент планировали развитие, готовились построить частный технический университет в Мариуполе, но все изменилось 24 февраля.

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Полномасштабное вторжение России в Украину практически остановило не только развитие компании Ахметова/Новинского, но и всю отрасль. Более того, с первых дней войны в окружении и блокаде оказался Мариуполь — ключевой город в производственной цепочке Группы Метинвест. Здесь расположены меткомбинаты им. Ильича и Азовсталь. Второй из них сегодня известен на весь мир, как центр героического сопротивления украинских защитников, которые на протяжении многих дней сдерживали атаки врага, силы которого были больше в разы или даже на порядки. Именно поэтому Азовсталь фактически была разрушена в результате обстрелов и бомбардировок. Ситуация с ММК им. Ильича более туманна.

Кроме того, Метинвест остановил крупнейший в Европе Авдеевский коксохим и потерял контроль еще над некоторыми активами, например, Запорожским железорудным комбинатом (владеют вместе со словацкими инвесторами). Остальные украинские предприятия работают с минимальной загрузкой. Исключение — иностранные активы. Для них удалось найти новые источники полуфабрикатов вместо тех, что ранее поставлялись из Мариуполя.

НВ Бизнес пообщался с Юрием Рыженковым, СЕО Группы Метинвест о состоянии мариупольских предприятий, перспективах увеличения производства и новых инвестиций, общении с партнерами по Запорожстали, которые могут иметь российские корни. Кроме того, топ-менеджер рассказал, почему он лично не верил в полномасштабное вторжение россиян до первых ракетных обстрелов.

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