«Три ракеты одна за другой». Гендиректор АрселорМиттал Кривой Рог о блекауте, демпинге от россиян и турок и новой нише в ЕС — интервью 21 декабря, 13:00 Эксклюзив НВ Мауро Лонгобардо, генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог (Фото:АрселорМиттал Кривой Рог)

Гендиректор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо рассказал НВ Бизнес о влиянии на предприятие ракетных обстрелов и блекаута, жесткой конкуренции с РФ и Турцией и о поездке на предприятие, которое полгода было в оккупации на Херсонщине.

В апреле 2022 года мы общались с Мауро Лонгобардо о работе АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) в начале полномасштабного российского вторжения. Тогда русская армия впритык подошла к Кривому Рогу. По состоянию на осень, Вооруженные силы Украины смогли освободить правобережную часть Херсонской области и отодвинуть российских оккупантов от одного из крупнейших промышленных центров Украины. В частности, удалось освободить поселок Архангельске на Херсонщине, где расположено дочернее предприятие — АрселорМиттал Берислав.

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Однако уже в декабре цеха АМКР попали под прямой ракетный обстрел со стороны РФ, а из-за разрушения энергетической инфраструктуры комбинат был полностью остановлен. Мауро Лонгобардо с коллегами после блекаута двое суток жил на комбинате, решая вопросы безопасной остановки и рестарта основных производственных агрегатов. Топ-менеджер рассказал НВ Бизнес об опыте работы в критических условиях, планировании на следующий год, поездке на деоккупированную часть Херсонщины и почему его коллеги из головного офиса в Европе считают визиты в Украину смертельно опасными.

Машина непрерывного литья заготовок на АрселорМиттал Кривой Рог / Фото: Артем Ильин

- Как сейчас работает предприятие? Потому что последнее, что мы слышали – это остановка вследствие блекаута.

- Горный департамент работает на 20-25% наших штатных объемов. На металлургическом производстве мы вскоре будем повторно задавать доменную печь №6, чтобы выйти на уровень производства стали в 20-25% наших возможностей.

Когда состоялся первый полный блекаут, моя команда приложила большие усилия, чтобы предотвратить осложнения. В результате мы смогли безопасно остановить все оборудование.

– Благодаря чему это удалось?