«Три ракеты одна за другой». Гендиректор АрселорМиттал Кривой Рог о блекауте, демпинге от россиян и турок и новой нише в ЕС — интервью

21 декабря, 13:00
Эксклюзив НВ
Поделиться:
Мауро Лонгобардо, генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог (Фото:АрселорМиттал Кривой Рог)

Мауро Лонгобардо, генеральный директор АрселорМиттал Кривой Рог (Фото:АрселорМиттал Кривой Рог)

Автор: Артем Ильин

Гендиректор АрселорМиттал Кривой Рог Мауро Лонгобардо рассказал НВ Бизнес о влиянии на предприятие ракетных обстрелов и блекаута, жесткой конкуренции с РФ и Турцией и о поездке на предприятие, которое полгода было в оккупации на Херсонщине.

В апреле 2022 года мы общались с Мауро Лонгобардо о работе АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) в начале полномасштабного российского вторжения. Тогда русская армия впритык подошла к Кривому Рогу. По состоянию на осень, Вооруженные силы Украины смогли освободить правобережную часть Херсонской области и отодвинуть российских оккупантов от одного из крупнейших промышленных центров Украины. В частности, удалось освободить поселок Архангельске на Херсонщине, где расположено дочернее предприятие — АрселорМиттал Берислав.

Видео дня

Однако уже в декабре цеха АМКР попали под прямой ракетный обстрел со стороны РФ, а из-за разрушения энергетической инфраструктуры комбинат был полностью остановлен. Мауро Лонгобардо с коллегами после блекаута двое суток жил на комбинате, решая вопросы безопасной остановки и рестарта основных производственных агрегатов. Топ-менеджер рассказал НВ Бизнес об опыте работы в критических условиях, планировании на следующий год, поездке на деоккупированную часть Херсонщины и почему его коллеги из головного офиса в Европе считают визиты в Украину смертельно опасными.

Машина непрерывного литья заготовок на АрселорМиттал Кривой Рог (Фото: Артем Ильин)
Машина непрерывного литья заготовок на АрселорМиттал Кривой Рог / Фото: Артем Ильин

- Как сейчас работает предприятие? Потому что последнее, что мы слышали – это остановка вследствие блекаута.

- Горный департамент работает на 20-25% наших штатных объемов. На металлургическом производстве мы вскоре будем повторно задавать доменную печь №6, чтобы выйти на уровень производства стали в 20-25% наших возможностей.

Когда состоялся первый полный блекаут, моя команда приложила большие усилия, чтобы предотвратить осложнения. В результате мы смогли безопасно остановить все оборудование.

– Благодаря чему это удалось?

Теги:   Евросоюз Николаев Укрзализныця Экспорт Метинвест Кривой Рог Металлургия Санкции против России Гданьск Измаил ArcelorMittal Николаевский порт Железная руда Арселор Миттал Кривой Рог Констанца Мауро Лонгобардо Лакшми Миттал Владимир Лисин зерновое соглашение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X