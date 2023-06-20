«Встреч в Офисе президента не было». Глава УЗ Лященко о своем назначении, работе в СКМ Ахметова и запуске женских купе — интервью
Евгений Лященко, глава правления АО Укрзализныця (Фото:Татьяна Вудс-Риз)
Евгений Лященко — опытный финансист. Пять лет он возглавлял медиахолдинг Рината Ахметова. Теперь — руководит Укрзализныцей. Куда он поведет крупнейшую железнодорожную компанию Украины?
Первую часть большого интервью с главой правления Укрзализныци Евгением Лященко мы полностью посвятили борьбе с коррупцией в системе закупок и трансформации компании.
Во второй части почти двухчасового разговора Лященко рассказывает о личном карьерном пути и бизнесе железнодорожного монополиста: работе во главе медиагруппы Украина Рината Ахметова, создании женских купе в поездах УЗ и изменении тарифов на пассажирские и грузовые перевозки.