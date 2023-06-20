«Встреч в Офисе президента не было». Глава УЗ Лященко о своем назначении, работе в СКМ Ахметова и запуске женских купе — интервью

20 июня, 08:31
NV Премиум
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Евгений Лященко, глава правления АО Укрзализныця (Фото:Татьяна Вудс-Риз)

Евгений Лященко, глава правления АО Укрзализныця (Фото:Татьяна Вудс-Риз)

Автор: Артем Ильин

Евгений Лященко — опытный финансист. Пять лет он возглавлял медиахолдинг Рината Ахметова. Теперь — руководит Укрзализныцей. Куда он поведет крупнейшую железнодорожную компанию Украины?

Первую часть большого интервью с главой правления Укрзализныци Евгением Лященко мы полностью посвятили борьбе с коррупцией в системе закупок и трансформации компании.

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Во второй части почти двухчасового разговора Лященко рассказывает о личном карьерном пути и бизнесе железнодорожного монополиста: работе во главе медиагруппы Украина Рината Ахметова, создании женских купе в поездах УЗ и изменении тарифов на пассажирские и грузовые перевозки.

Евгений Лященко, Александр Кубраков, Александр Камышин и Александр Перцовский (Фото: Александр Кубраков via facebook)
Евгений Лященко, Александр Кубраков, Александр Камышин и Александр Перцовский / Фото: Александр Кубраков via facebook

О роли Офиса президента, Министерства восстановления и СКМ Ахметова

Теги:   Ринат Ахметов Мининфраструктуры Укрзализныця СКМ Укрзалізниця билеты Телеканал Украина Офис президента Украины Александр Кубраков Александр Камышин Ростислав Шурма Евгений Лященко

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