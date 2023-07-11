«Вы не уникальны с вашей коррупцией». Американский бизнесмен Кит Миямото о восстановлении Украины, донорских средствах и попытках их украсть 11 июля, 19:48 NV Премиум Кит Миямото, владелец американской инжиниринговой компании (Фото:Александр Медведев / NV)

Miyamoto International помогает странам, которые испытали влияние природных катастроф. Теперь они работают в Украине. Каким образом этот опыт пригодиться нашей стране, кто даст деньги на восстановление и о роли коррупции — в интервью с владельцем.

Кит Миямото — американский бизнесмен японского происхождения, компания которого уже много лет предоставляет инжиниринговые услуги в странах, подвергшихся разрушительному воздействию природных катастроф. Он и его коллеги работали на Гаити, в Новой Зеландии, Афганистане, Турции и других частях мира.

Одна из главных особенностей Miyamoto International — это большой опыт сотрудничества с глобальными грантовыми организациями, агентствами ООН и другими донорами, которые помогают странам восстанавливаться после разрушительных стихий вроде землетрясений.

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Осенью-2022 офис американской компании появился в Киеве. Сегодня здесь уже работает более 100 инженеров и вскоре будет еще больше. Мы встречаемся с Китом Миямото в одном из помещений, которое снимает его украинский филиал. В коридорах — огромное количество людей: встречи, переговоры, обсуждение проектов. Поэтому в последний момент меняем план. Вместо кабинета бизнесмена перемещаемся в соседнюю кофейню, окна которой выходят в тихий киевский двор. Обращаю внимание на хорошую физическую форму собеседника, которому в этом году исполняется 60 лет. Тот отвечает, что старается каждый день ходить в спортзал и бассейн. По дороге он рассказывает о большой роли международных СМИ, которые держат фокус на российско-украинской войне и ликвидации ее последствий.

Какие планы Кита Миямото на работу в Украине после нашей победы, сколько средств потребует наша страна на восстановление и кто их предоставит и о факторе коррупции при использовании донорских средств — в интервью NV Бизнес.

По мнению Кита Миямото, Украина фактически является частью Европы, но в бюрократических процедурах есть что изменить / Фото: Александр Медведев/NV

Роль СМИ на пути в Украину