«В государстве есть пробел в уважении к инвестору». Глава Совета Федерации работодателей Олейник об обысках, обстрелах, производстве стекла — интервью 29 августа, 08:08 NV Премиум Александр Медведев / NV

Весной силовики провели обыски у бизнесмена Дмитрия Олейника, его родственников и партнеров. Несмотря на это, один из самых публичных лоббистов украинского бизнеса продолжает инвестировать в семейные компании и пытается изменить правила игры в экономике Украины.

«Ко мне и моим партнерам, Ивану и Дмитрию Олейникам, утром 25 апреля ворвались правоохранители с классическим маски-шоу из девяностых», — так известный инвестбанкир Игорь Мазепа в колонке для NV Бізнес описал события, связанные с покупкой Майницкого газового месторождения. Компания, владеющая спецразрешением на его разработку, так и не смогла начать добычу газа. Но ее продавцы решили, что с помощью обысков, изъятия денег и ареста счетов, они смогут получить доплату. Именно на такой версии настаивал Мазепа.

Видео дня

Именно после этих обысков широкой общественности стало известно имя Дмитрия Олейника, за которого вступились другие бизнесмены. Он с 2010 года возглавляет Совет Федерации работодателей Украины — это один из крупнейших легальных лоббистов интересов украинского бизнеса.

Обычно руководители и спикеры подобных ассоциаций являются наемными менеджерами и не имеют собственных активов. Но Олейник в первую очередь известен как один из главных специалистов в производстве стекла и стеклотары. Его семья владеет крупным свинокомплексом, перерабатывает торф и пробует силы в добыче газа. Перед началом интервью он шутливо рассказал, что после ознакомления с предварительными вопросами NV Бізнес они с сыновьями решили, что придет не журналист, а шпион. Во время двухчасового разговора Олейник так и не раскрыл все активы, которыми владеет его семья: «Ищите в реестрах!».

Однако вдохновенно и откровенно он рассказывает о Манифесте42. Это обращение к властям, которое 42 украинские компании создали именно после обысков по газовому месторождению. Его авторы предлагают создать платформу для противостояния давлению правоохранителей и создать реестр нечестных силовиков.

В интервью NV Бізнес Дмитрий Олейник рассказал подробности об обысках, о разрушении и восстановлении свинокомплекса после российских обстрелов, перспективах производства в Украине стеклотары и оконного стекла и о специфике работы Федерации работодателей, которая иногда не предусматривает публичности.

В ситуации с газовым бизнесом Дмитрий Олейник и его дети столкнулись с произволом правоохранительных органов / Фото: Александр Медведев/NV

Газовая история

— Вы решили инвестировать в добычу газа вместе с Игорем Мазепой. Почему?

— Это была идея Игоря. Партнером в этом бизнесе являюсь не я, а Иван, мой младший сын.