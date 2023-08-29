«В государстве есть пробел в уважении к инвестору». Глава Совета Федерации работодателей Олейник об обысках, обстрелах, производстве стекла — интервью
Александр Медведев / NV
Весной силовики провели обыски у бизнесмена Дмитрия Олейника, его родственников и партнеров. Несмотря на это, один из самых публичных лоббистов украинского бизнеса продолжает инвестировать в семейные компании и пытается изменить правила игры в экономике Украины.
«Ко мне и моим партнерам, Ивану и Дмитрию Олейникам, утром 25 апреля ворвались правоохранители с классическим маски-шоу из девяностых», — так известный инвестбанкир Игорь Мазепа в колонке для NV Бізнес описал события, связанные с покупкой Майницкого газового месторождения. Компания, владеющая спецразрешением на его разработку, так и не смогла начать добычу газа. Но ее продавцы решили, что с помощью обысков, изъятия денег и ареста счетов, они смогут получить доплату. Именно на такой версии настаивал Мазепа.
Именно после этих обысков широкой общественности стало известно имя Дмитрия Олейника, за которого вступились другие бизнесмены. Он с 2010 года возглавляет Совет Федерации работодателей Украины — это один из крупнейших легальных лоббистов интересов украинского бизнеса.
Обычно руководители и спикеры подобных ассоциаций являются наемными менеджерами и не имеют собственных активов. Но Олейник в первую очередь известен как один из главных специалистов в производстве стекла и стеклотары. Его семья владеет крупным свинокомплексом, перерабатывает торф и пробует силы в добыче газа. Перед началом интервью он шутливо рассказал, что после ознакомления с предварительными вопросами NV Бізнес они с сыновьями решили, что придет не журналист, а шпион. Во время двухчасового разговора Олейник так и не раскрыл все активы, которыми владеет его семья: «Ищите в реестрах!».
Однако вдохновенно и откровенно он рассказывает о Манифесте42. Это обращение к властям, которое 42 украинские компании создали именно после обысков по газовому месторождению. Его авторы предлагают создать платформу для противостояния давлению правоохранителей и создать реестр нечестных силовиков.
В интервью NV Бізнес Дмитрий Олейник рассказал подробности об обысках, о разрушении и восстановлении свинокомплекса после российских обстрелов, перспективах производства в Украине стеклотары и оконного стекла и о специфике работы Федерации работодателей, которая иногда не предусматривает публичности.
Газовая история
— Вы решили инвестировать в добычу газа вместе с Игорем Мазепой. Почему?
— Это была идея Игоря. Партнером в этом бизнесе являюсь не я, а Иван, мой младший сын.