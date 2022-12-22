Война поставила бизнес в патовую ситуацию, когда и развиваться не так-то просто, и экономический фронт нужно держать. Но кризис не зря называют синонимом новых возможностей. Технологические компании ищут новые точки роста. Так, международный платежный агрегатор Interkassa в течение года осваивал новые рынки и расширял бизнес-возможности, чтобы поддержать украинскую экономику и военных. Об организации работы команды и масштабировании бизнеса в условиях военного положения рассказала СЕО Interkassa Валентина Романенко.

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— Уходящий год был самым сложным за время независимости нашей страны. Какой главный урок вы из него извлекли для себя?

— Думаю, это наш общий урок (для бизнеса и каждого украинца) никогда не сдаваться. Даже в сложных обстоятельствах часто есть возможности двигаться дальше. Мы в Interkassa первые атаки почувствовали еще до 24 февраля. За несколько дней до войны мы отбивали DDoS-атаки на нашу платформу, когда кибермошенники пытались «положить» сайты финансового сектора, госорганов, правоохранительных структур.

Затем было утро 24 февраля. Нам пришлось оперативно мобилизовывать рабочие процессы. Для нас критически важно было оставаться на связи (обслуживаем клиентов по всему миру) и распределить нагрузку в команде (часть работников ушли в ВСУ или ТерОборону, стали волонтерами). Организационно мы справились.

В первые недели войны на плечи бизнеса лег немалый груз ответственности — сохранить рабочие места, обеспечить заработную плату, помочь военным. Ключевым для нас стало держать экономический фронт.

— Как считаете, что помогло бизнесу преодолеть непростые вызовы и остаться прибыльным в столь шаткое время?

— В нашем случае это практически двойной темп в работе и стремительное масштабирование в международной плоскости. Буквально после первой недели войны Interkassa подключила оплаты в Польше, Узбекистане и Азербайджане. Впоследствии наши платежные методы распространились в Норвегии и Турции. Также раньше запланированного срока наши решения появились на рынках Чили, Перу, Бразилии и Нигерии. Мы понимали, как быстро мы запустим новые платежные методы, найдем новых клиентов и сформируем для них уникальные предложения, настолько эффективно мы сформируем фундамент для нашей стабильности и дальнейшего роста.

— Наиболее перспективными для развития платежей рассматриваете рынки Африки и Латинской Америки?

— В этих регионах действительно большой потенциал. Например, в Африке до сих пор преобладает наличка. Впрочем, аналитики уверяют, что к 2025 году доля онлайн-платежей на этом континенте вырастет на 150% (это по сравнению с 2020-м). Интересно, что лучшая динамика наблюдается в Нигерии — 35% в год.

Не менее перспективен регион Латинской Америки. Прогнозируют, что здесь доля онлайн-оплат вырастет в следующем году на 25%. Конечно, мы постоянно мониторим аналитику и следим за платежными трендами, в частности, в Бразилии, Колумбии, Мексике, Аргентине и т. д. И действительно, в ближайшее время планируем подключить еще больше методов в странах Латинской Америки и Африки, а также будем развивать альтернативные каналы оплаты в Европе. Кроме того, исследуем перспективы выхода на платежный рынок Японии.

— Насколько сложно во время войны расширять географию платежей?

— Это достаточно объемный процесс, который включает в себя исследование рынка, изучение местного менталитета, коммуникацию с представителями локального бизнеса. Каждый местный рынок отличается своими особенностями. К примеру, в Индии совсем не пользуются Apple Pay, зато есть семь местных электронных кошельков.

— Кажется, электронные кошельки за последние годы стали самыми популярными методами оплаты в мире…

— Да, они востребованы на всех континентах. Согласно последним исследованиям, треть американцев планируют иметь по несколько электронных кошельков уже в 2023 году.

— Как вы сохраняете лояльность клиентов во время войны?

В принципе, подход тот же, что и до войны. В первую очередь, это качественный сервис и гибкие условия.

Сейчас все большее количество платежей в мире проходит не через крупные международные платежные системы, а через локальные методы оплаты. Так в Европе пользуются популярностью мгновенные банковские переводы SEPA, в Индии — UPI, в Бразилии — местные электронные кошельки PicPay и Pix. В Узбекистане используют собственные платежные карты Humo и Uzcard.

Такая тенденция объясняется просто — локальные методы позволяют регулировать комиссию за платежи и гораздо быстрее засчитывать средства. Местные платежные организации самостоятельно разрабатывают протоколы для проведения платежей, учитывающих особенности отдельного региона.

Чтобы снизить комиссию за платежи с помощью наших решений для бизнеса, Interkassa фокусируется на прямых сделках с банками и поставщиками платежных услуг. Такой подход сейчас был выбран для работы с Казахстаном и Узбекистаном, планируем его использовать и в новых странах. Работа без посредников требует много времени и усилий от команды, однако дает преимущества в виде гибкой тарифной политики.

— Насколько сложно привлекать новых клиентов во время войны?

— Поскольку одним из приоритетов для нас стало международное масштабирование, с весны команда Interkassa активно посещает конференции в Европе. Здесь мы можем, как говорится, себя показать и на других посмотреть. На подобных ивентах действительно хорош нетворкинг, обмен качественными контактами, идеями и мнениями.

Кстати, на международных конференциях наша команда не только активно продает наши решения, но популяризирует бренд Украины среди иностранцев. Вот, например, на ивенте SIGMA (Мальта) мы разместили в центре нашего стенда QR-код с донатами через платформу United24. Практически каждый посетитель нашего стенда перечислил средства для Украины. Наиболее активными в этом отношении оказались гости из Грузии и стран Балтии.

— Как реагируют на бренд Украины за границей?

— Европейцы нас, конечно, поддерживают. Многие восхищаются несгибаемым духом украинцев. Кстати, мы привезли на наш стенд арбузы по случаю освобождения Херсона. Чтобы сфотографироваться с ними, выстроилась длинная очередь желающих.

— Валентина, подытоживая наш разговор, довольны ли вы результатами в 2022-м и как планируете следующий бизнес-год?

— Да, в этом году мы выстояли, в следующем победим. Мы верим в ВСУ, поэтому смело планируем следующий год.

В 2023 году мы входим с новой айдентикой нашего бренда и конкретными продуктовыми планами. К примеру, сейчас разрабатываем новый мерчант-портал для наших партнеров. Это личный кабинет для бизнеса, в котором собрана вся информация о его клиентах, платежах, средствах. В обновленной версии оптимизируем процессы по выплатам, выставлению счетов, управлению кассами, формированию отчетов и т. д.

Также в 2023 году планируем продолжить масштабирование на новые рынки и поддерживать экономический фронт. И главное — помогать украинским военным в нашей совместной борьбе за независимость и свободу.

Фото для материала предоставлены компанией Interkassa

Справка о компании

Interkassa — это международный агрегатор платежных решений, предлагающий онлайн-бизнесу более 100 валют и 70+ платежных методов в одном интерфейсе. Сервис позволяет подключить оплаты картами на сайте и в мобильном приложении, Apple Pay, Google Pay, QR-платежи, электронные кошельки. Компания работает на рынке с 2009 года и обслуживает более 4000 бизнесов со всего мира. Летом 2022 года Interkassa стала спонсором благотворительного матча со звездами футбола и шоу-бизнеса и призвала зрителей донатить на ВСУ во время трансляции.