Разработчики оригинальных молекул. Как фармацевтическая компания ИнтерХим производит и экспортирует лекарства, поддерживает ВСУ и культурное наследие 23 декабря, 09:57 Позиция ИнтерХим

Пообщались с генеральным директором ОДО «ИнтерХим», кандидатом химических наук Редером Анатолием Семеновичем о том, как компания успешно продолжает развивать свой бизнес даже в условиях войны

Видео дня

1. Вашей компании исполняется 30 лет. Что стало ключевым событием в его успешном развитии?

Таким событием еще в 1989 году стала встреча нескольких молодых ученых, пытавшихся улучшить мир с помощью науки. Спустя некоторое время, 11 декабря 1992 года, мы зарегистрировали компанию ИнтерХим.

Это было тридцать лет назад. Нас было менее десяти человек, однако мотивированных и жаждущих достижений, несмотря на непростую ситуацию в стране начала 90-х. Мы решили, что сможем зарабатывать тем, чему учились в аспирантуре, ведь не умели торговать, как другие.



В то время когда мы пытались запустить производство, все опытные специалисты уже давно зарабатывали на жизнь простейшими активностями, которые тогда казались самыми эффективными: торговали на 7-м километре, занимались перепродажей и т. д.

Успешная попытка вернуть профессионалов обратно в производство и стала одним из ключевых событий в истории компании. Специалисты, часто старше и опытнее нас, поверили нашим уговорам и убеждениям, что можно зарабатывать наукой.

Второй важный фактор успешного развития — продвижение абсолютно инновационных препаратов, которых никогда не было на рынке у нас и которые в то время были непонятны для широкой общественности.

Третий ключевой аспект: масштабирование по условной химлаборатории в фармацевтическое производство полного цикла.

Мы, химики по образованию, в большинстве своем занимались производством активных ингредиентов для лекарств. Это те вещества, которые определяют само их действие. Активные ингредиенты мы продавали другим игрокам рынка, которые из них делали пилюли, ампулы, мази, капли и т. д.

По парадигме того рынка, когда денег особо не было, мы вынуждены были обменивать свои активные вещества на готовые лекарственные формы. Чтобы заработать и вернуть себе деньги за созданное нами же, мы должны были продавать на рынке то, что производил кто-либо из наших субстанций.

В начале 2000-х мы поняли, что сможем реализовывать все процессы производства самостоятельно: начиная от элементарных химических веществ до готового продукта для пациентов. Отказывая себе во всем, мы смогли сэкономить средства, дабы уже в 2003 году открыть свой участок по производству ГЛС.

Спустя некоторое время наши препараты стали популярными и востребованными. Сначала лекарство изготовляли из собственных субстанций, утилизируя то, что сами могли и умели делать, ведь кроме нас мало кто умел. Впоследствии начали подбирать другие генерические препараты — интересные для нас и сложные в производстве для конкурентов. Здесь мы могли использовать наши ноу-хау и исследовательские способности.

С тех пор мы стали компанией полного цикла: от синтеза новых молекул до продвижения собственного лекарства на рынке и их реализации.

Через несколько лет спрос был таким, что наших мощностей не хватало, чтобы его удовлетворить. Тщательно спланировав техническое переоснащение, в 2007 году мы за пять недель увеличили мощность производства готовых лекарственных средств в 5 раз.

Процесс изготовления лекарств / Фото: ИнтерХим

Следующий этап масштабирования мы продумали раньше времени. В 2011 году ИнтерХим реализовал грандиозный проект стоимостью 50 000 000 евро, чтобы увеличить мощности производства еще в несколько раз. Мы запустили тысячи квадратных метров новых производственных и лабораторных площадей и расширили свою номенклатуру.

Конечно, если мы преуспели, то во многом благодаря именно тем знаниям и навыкам, которые получили во время своего образования. Именно уровень образования и усердие подхода стали залогом развития нашей компании.

Нашим рыночным преимуществом, собственно, и является наука. Мы полностью изменили подходы к лабораториям, которые позволяют нам существовать и быть успешными. Это фундаментальные научные лаборатории с инновационным оборудованием и широким инструментарием, позволяющим видеть процессы глубже, анализировать более основательные и находить более эффективные методы.

2. Расскажите, пожалуйста, в каком режиме ИнтерХим работает во время войны?

28 февраля я собрал всех директоров и руководителей и заявил: завтра мы начинаем работать. То есть предприятие не работало всего два рабочих дня: в пятницу и понедельник. В то же время руководство в эти дни находилось на рабочих местах — мы были вынуждены круглосуточно пребывать на объекте.

Со вторника, 1 марта, на работу вышли все — коллектив из 900 работников был в полной готовности. Спустя неделю мы начали работать в три смены (от 200 до 350 человек в смене), 24/7, без выходных.

Также мы перешли в режим энергосбережения. Его уровень на производстве составляет 25−30%.

Кроме того, в ИнтерХиме выделили дополнительные оборотные средства для оперативного реагирования на форс-мажорные обстоятельства и сформировали производственную программу с учетом возможного повышенного спроса в случае чрезвычайных ситуаций.

Самостоятельно комплексно оборудовали бомбоубежище в одном из самых больших спальных районов Одессы. Просмотрели программу заграничных командировок, разработали план экстренной эвакуации работников и консервации производства.

Слаженные действия помогли избежать дефицита сырья и обеспечить бесперебойную поставку продукции. Благодаря этому производственная мощность во время войны не изменилась: объемы ГЛС составляют 1 млрд таблеток и капсул, 100 млн саше и 10 тысяч тонн различных фармацевтических субстанций в год.

3. Ваша компания производит оригинальные инновационные препараты, разработанные в Украине по международным стандартам. Как вам удается соблюдать все европейские фармацевтические стандарты в таких сверхсложных условиях?

Все, кто стоял у истоков ИнтерХима, работали в Академии наук УССР, которая после восстановления независимости стала Национальной академией наук Украины. Это наша альма-матер, побуждающая нас ставить перед собой амбициозные цели, предлагать потребителю новые качественные препараты.

Не просто разные варианты новых составляющих или новых технологий во время их производства, а, собственно, новые молекулы — самое мощное и инновационное, что может предложить фармацевтика.

За время деятельности нам удалось вывести на рынок четыре новые молекулы. Для молодой страны с не слишком стабильной экономикой и непрогнозируемыми бизнес-процессами это очень серьезный результат.

По крайней мере, две из этих молекул длительное время входят в топ-30 и кое-где в топ-20 наиболее продаваемых препаратов в Украине. Многие украинцы, которые ими пользуются, даже не задумываются, что это лекарство было не только произведено, но и с нуля разработано именно в Украине нашими соотечественниками-учеными.

Также мы активно работаем с зарубежными коллегами. К примеру, к работе над одним из новых препаратов, который мы разрабатываем сейчас, привлечена знаменитая исследовательская лаборатория в Кембридже.

Все препараты ИнтерХим — как оригинальные, так и генерики — производятся по стандартам GMP. Это международный показатель качества продукции, актуальность которого следует периодически подтверждать перед независимой комиссией по надлежащей производственной практике.

Наше предприятие является одним из немногих, даже на фармацевтическом рынке, чье производство сразу было построено по стандартам GMP — в основном производители «дотягивают»существующие производственные участки до стандартов или сертифицируют по стандарту только 1−2 производственные линии.

Мы смогли выстроить процессы так, чтобы предотвратить самую возможность создания некачественного продукта. В некоторых аспектах качество нашей продукции даже опережает требования европейских стандартов, с соблюдением которых не возникает никаких проблем, учитывая уровень оснащенности производства.

Процесс изготовления упаковок с лекарством / Фото: ИнтерХим

К тому же ИнтерХим одним из первых на украинском рынке начал маркировать каждую упаковку каждого препарата 2D-кодами. Эта система уже много лет защищает нашу продукцию от фальсификата, контрафакта и просрочки. Ею может воспользоваться каждый потребитель при наличии смартфона и Интернета.

4. Как удалось оперативно переориентировать производства на первоочередное удовлетворение потребностей Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения?

Во время войны потребность в лекарствах непременно растет. Особенно это касается обезболивающих, противосудорожных, анксиолитических, противовирусных, успокаивающих и других средств. Они нужны как гражданским, переселенцам, так и бойцам Вооруженных Сил. Существует понятие номенклатуры государственного резерва — типов необходимых препаратов, значительная часть которых производится, в частности, в ИнтерХим.

Поэтому мы сформировали производственную программу и объемы выпуска товарных позиций с учетом повышенного спроса в чрезвычайных ситуациях. Увеличили запасы сырья и подготовили дополнительные резервы готовой продукции по позициям, относящимся к номенклатуре государственного резерва.

В начале полномасштабного вторжения наш контейнер с большим количеством сырья на общую сумму более $400 000 был заблокирован в одесском порту. С помощью правительственного комитета и Министерства здравоохранения его удалось вывезти через несколько дней. Сырье сразу же поступило в работу.

Мы незамедлительно переориентировали производство на первоочередное удовлетворение потребностей ВСУ и условий военного положения. Возобновили производственный процесс до нормы мирного времени, оптимизировали рабочий график.

В целом за март-ноябрь в компании произошел прирост количества изготовленных упаковок на 6% по отношению к 2021 году. Первые 4 месяца мы не меняли цены, хотя цена сырья и доставки резко возросла. Только потом мы вынуждены были хотя бы минимально корректировать стоимость.

Довольно быстро, хоть и с большим трудом, мы восстановили логистические цепочки доставки лекарств, отгрузили продукцию на склады по всей территории Украины, в частности, в зоны боевых действий. Сделали все возможное, чтобы во всех регионах страны были доступны обезболивающие, успокаивающие, противовоспалительные и противовирусные препараты, производимые на заводе ИнтерХим.

Крупные партии лекарств на десятки миллионов гривен бесплатно доставлялись и продолжают отправляться в подразделения Вооруженных Сил по разным направлениям.

5. Какую помощь вы оказываете ВСУ, подразделениям Сил ТрО, волонтерам и переселенцам?

Мы помогаем всем, кому можем, даже тем, кто не просит помощи, но в ней нуждается. Прежде всего это наши воины. Мы стараемся быть для них максимально полезными — это наша форма сопротивления и борьбы за общую победу.

Руководствуясь нашим системным научным подходом, мы преимущественно помогаем там, где можем сделать немного больше других. Закупаем особо востребованное военное оборудование, дающее решающий результат на поле боя.

Помогаем многочисленным подразделениям ВСУ специнструментами и оборудованием, совместно с ними определяем, что будет наиболее эффективным, сохранит больше жизней наших воинов, даст значительное преимущество в боевых действиях и облегчит тяжелый полевой быт.

Это совершенно не исключает обычную помощь. Кроме спецсредств, мы закупаем для бойцов амуницию, нижнее белье, продукты, автотранспорт, старлинки, реанимобили, багги, дроны, радиосистемы и т. д. Если кто-то обратился, то, несмотря на обстоятельства, отсутствие денег, времени и трудности в поиске нужного, мы все равно находим способ помочь.

Я столкнулся с тем, что наши воины обладают очень высоким уровнем морали, культуры, интеллигентности. Иногда даже приходится навязывать свою помощь. Большинство из них говорят: «Нам нужно, но есть кто-то, кому нужнее. Мы потерпим, а вы помогите другому подразделению». И так практически всякий раз, когда мы спрашиваем, что еще нужно.

Был период, когда во время войны было «напряжно» с деньгами и поступали запросы. Непонятно было, где взять дополнительные средства, чтобы их удовлетворить. Поэтому мы заранее просчитывали, сколько необходимо оставить на сырье, электроэнергию и зарплату, а все остальное сразу тратили на запросы. Поэтому до конца недели мы доживали в надежде на то, что следующий принесет новые средства, и мы снова сможем потратить их на фронтовые нужды.

Через благотворительные организации и непосредственно мы обеспечиваем лекарствами батальоны, отправляющиеся на передовую или уже находящиеся там. Помогаем боевым медикам реанимобилями, эвакуационным транспортом и необходимым медицинским оснащением. Оказываем стабильную поддержку разным подразделениям, в частности ССО АЗОВ Киев, 14 радиотехнической бригаде, 122 бригаде ТрО и многим отдельным батальонам на фронте.

Не было времени задумываться, в каких объемах и кому мы помогаем, но однажды я спросил у бухгалтерии, сколько же мы помогли. У меня была ассоциация, что, поскольку нам 30 лет, хорошо бы, чтобы мы стремились хоть на 30 млн помочь армии.

По состоянию на 2022 год мы направили более 60 миллионов гривен на нужды ВСУ и украинцев, пострадавших от войны.

Но и повседневные бытовые проблемы тоже никуда не исчезли. Мы и до войны помогали большому количеству людей, продолжаем помогать до сих пор.

Фото: ИнтерХим

Это, в частности, и онкобольные, дети, больницы, заведения для людей пожилого возраста. ИнтерХим по доброй традиции бесплатно отгружает медикаменты Городской клинической инфекционной больнице Одесского городского совета. Также мы помогли получить Запорожскому военному госпиталю аппараты внешней фиксации, обеспечили запасом лекарственных средств и изделий медназначения жителей Броваров и Киевской области, эвакуированных лиц из оккупированных территорий этого района, а также местные подразделения. Также передаем лекарства, воду, средства связи и другое необходимое для жителей Николаевской и Херсонской областей.

6. Фармацевтика — одно из направлений бизнеса, для которого важна динамика развития. Расскажите, пожалуйста, какие научные международные исследования проводятся на базе ваших предприятий сейчас?

Сейчас у нас в разработке 5-я оригинальная молекула. Она уже имеет потенциал быть признанной во всем мире и должна стать чрезвычайно эффективным обезболивающим средством.

Последние несколько лет над 5-й молекулой мы работаем весьма активно, ведем параллельные процессы. Один происходит исключительно в Украине, другой проходит за ее пределами. В Украине мы уже дошли до второй фазы клинических исследований и очень довольны результатами предыдущих этапов: доклинических исследований и первой фазы клинических исследований на людях.

Сейчас мы реализуем вторую фазу, хотя это крайне сложно в условиях войны. Эту молекулу полтора года исследовали в Кембриджской лаборатории в Великобритании, одной из самых именитых лабораторий, проводящих такого рода исследования. Молекула показала достойные результаты, очень перспективные для нас.

В ближайшем будущем планируем начать первую фазу клинических испытаний этой молекулы за пределами Украины — в Европейском Союзе и, возможно, в Соединенных Штатах. И будем постепенно продвигаться дальше к регистрационному досье и регистрации нового препарата в Украине и за рубежом.

Фото: ИнтерХим

Так что на украинском рынке скоро появится новый эффективный препарат для больных, страдающих от болей разного типа. В частности, он будет помогать от боли, которая сложно угнетается другими средствами: диабетическая, паллиативная, посттравматическая боль и т. д. Это сектор очень сложной боли, с которой мы поможем бороться новым препаратом.

7. До начала полномасштабного вторжения компания занималась благотворительностью, поддерживая украинскую науку, культуру и спорт. Продолжаете ли вы заниматься этим сейчас?

Мы продолжаем поддерживать и науку, и культуру, и спорт.

Наша женская баскетбольная команда «ИнтерХим» получает поддержку в полном объеме. Поддерживаем дом престарелых и большое количество благотворительных проектов, которые не намерены останавливать.

Помогаем химическому факультету ОНУ, усиливаем лаборатории, даем возможность учиться у нас, выплачиваем стипендии студентам и докторантам.

Также поддерживаем одесскую инфекционную больницу, детские дома, оказываем адресную помощь тем, кто в ней нуждается.

Все благотворительные инициативы, которые были начаты до полномасштабного вторжения, реализуются в обычном режиме. В этом желании и попытке восстановить нормальную жизнь, наверное, самая большая надежда на то, что у нас все получится.

8. Расскажите, пожалуйста, о ваших меценатских проектах, в частности о спасении Софии Киевской.

В 2020 году ИнтерХим совместно с партнерами реализовали благотворительный проект #SophiaHelp. Его целью было осушение стен и фундаментов Софийского собора и близлежащих построек от чрезмерной влаги. Под угрозой были бесценные достопримечательности нашей истории, мозаики и фрески, входящие в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

В процессе реализации мы применили запатентованную швейцарскую технологию BioDry, способную устранять влагу в старинных сооружениях без ущерба для древних памятников. Наконец, совместными усилиями удалось оградить стены многострадального Софийского собора от разрушительного влияния времени. Уровень влаги в стенах самого собора на ноябрь 2022 года снизился на 39% от стартовых показателей. Нам удалось устранить угрозу, не повредив древние памятники украинской культуры.

Также в 2021 году мы подарили Национальному заповеднику «София Киевская» уникальный 3D-проектор, воспроизводящий реконструированное трехмерное лицо Ярослава Мудрого в молодые годы. Вид этой голограммы основан на реконструкции 2017 года, которую реализовали украинские специалисты.

Дело в том, что в советское время князя Ярослава преднамеренно изображали похожим на российских царей, дабы присвоить значительную часть украинской истории. Новая реконструкция показала самый вероятный вид князя в молодые годы, где он больше похож на викинга. По сути, в значительной степени так оно и есть.

Этим проектом мы хотели еще раз разрушить российский миф об каком-то единстве наших народов. Теперь посмотреть более аутентичный вид князя может каждый посетитель Софийского собора.

Среди относительно свежих меценатских инициатив могу назвать строительство комплекса «Сердце Украины». Это мемориал в географическом центре Украины, символизирующий единство всех наших областей и Крыма. Он построен в Черкасской области, возле села Марьяновка, на средства меценатов по случаю 30-летия независимости. ИнтерХим выступил генеральным партнером проекта.

Недавно мы подарили многострадальному городу Николаеву первое мобильное уличное укрытие, которое установили на транспортной остановке, где во время обстрела 29 июля пострадали мирные николаевцы. Это бетонное укрытие для защиты от обломков и обстрелов из РСЗО вмещает 24 человека. Оно оборудовано камерой и экраном, чтобы видеть, что происходит снаружи. Кроме того, также подарили первое уличное укрытие в Херсоне. В честь 30-летия перечислили 5 млн грн на создание флота надводных дронов.

9. Во время войны ваши предприятия увеличили объем экспорта. Насколько вы готовы к полноценному выходу на европейский рынок после победного окончания войны?

К счастью, наши продукты востребованы в других странах. Объем экспорта действительно резко увеличился. Кроме, конечно, российского экспорта, с 2014 года сведенного к нулю. Мы перестали отвечать на запросы этой страны. Также у нас был экспорт в Беларусь до войны. Но с первого дня полномасштабного вторжения мы тоже на 100% приостановили экспорт.

Возможно, из-за боязни не получить наш продукт во время войны, многие страны существенно увеличили объем закупок наших продуктов. Это, например, страны Балтии, Грузия, Азербайджан, Таджикистан и т. д. Хотя мы окончательно закрыли Россию и Беларусь, экспорт возрос за счет увеличения объемов закупки другими странами.

В то же время мы работаем над новыми проектами по увеличению экспорта, максимально готовыми к выходу на европейский рынок. Сейчас, даже несмотря на войну, получили рост на 6% по количеству изготовленных упаковок против прошлого года. Это фантастика для военного положения, учитывая то, что первые 4 месяца мы не меняли цены, несмотря на резкий рост стоимости сырья и доставки. Позже нам пришлось скорректировать цены, однако и здесь мы действовали осторожно, давая людям возможность беспрепятственно получать необходимые лекарства.