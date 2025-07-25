Планы изменились. Американский техногигант отказался строить завод в Польше

Об этом пишет TVP World. По информации Business Insider, планировалось, что предприятие станет одним из самых современных в Европе и обойдется Intel в $4,6 млрд. Компания обещала создать около 2 000 новых рабочих мест.

Однако новый главный исполнительный директор Intel Лип Бу Тан объявил об изменении стратегии компании и существенных сокращениях. Intel уже уволила часть сотрудников, а в целом до конца года планирует уменьшить штат более чем на 22% - с 96 000 до 75 000 человек.

Новая стратегия Intel предусматривает также жесткую экономию, сокращение расходов и избежание инвестиций «на опережение», то есть до появления реального спроса на продукцию.

«Каждая инвестиция должна иметь экономический смысл. Мы построим то, что нужно нашим клиентам, когда им это нужно, и заслужим их доверие благодаря последовательному выполнению», — отметил Лип Бу Тан.

Компания сворачивает или замедляет проекты не только в Польше, но и в Германии. В то же время производственные мощности в Коста-Рике будут объединены с предприятиями во Вьетнаме и Малайзии.

В Менкине, где должно было появиться польское предприятие Intel, на новость отреагировали положительно. Местные власти заявляют, что благодаря уже выполненным подготовительным работам территория площадью 400 гектаров будет полностью пригодна к привлечению других инвесторов.

«Территория не будет оставаться в подвешенном состоянии и может быть предложена другим покупателям. Учитывая ее уникальность и привлекательность, я ожидаю, что интерес инвесторов будет значительным», — заявил мэр Мекини Ян Мариан Гжегорчин.

В июне 2023 года сообщалось о том, что Intel планирует инвестировать $4,6 млрд в строительство завода для производства чипов в Польше, недалеко от города Вроцлав.