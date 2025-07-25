Планы изменились. Американский техногигант отказался строить завод в Польше
Intel передумала строить завод в Польше (Фото: tupungato/Depositphotos)
Американская технологическая компания Intel объявила об отмене планов построить завод по производству полупроводников вблизи польского города Вроцлав.
Об этом пишет TVP World. По информации Business Insider, планировалось, что предприятие станет одним из самых современных в Европе и обойдется Intel в $4,6 млрд. Компания обещала создать около 2 000 новых рабочих мест.
Однако новый главный исполнительный директор Intel Лип Бу Тан объявил об изменении стратегии компании и существенных сокращениях. Intel уже уволила часть сотрудников, а в целом до конца года планирует уменьшить штат более чем на 22% - с 96 000 до 75 000 человек.
Новая стратегия Intel предусматривает также жесткую экономию, сокращение расходов и избежание инвестиций «на опережение», то есть до появления реального спроса на продукцию.
«Каждая инвестиция должна иметь экономический смысл. Мы построим то, что нужно нашим клиентам, когда им это нужно, и заслужим их доверие благодаря последовательному выполнению», — отметил Лип Бу Тан.
Компания сворачивает или замедляет проекты не только в Польше, но и в Германии. В то же время производственные мощности в Коста-Рике будут объединены с предприятиями во Вьетнаме и Малайзии.
В Менкине, где должно было появиться польское предприятие Intel, на новость отреагировали положительно. Местные власти заявляют, что благодаря уже выполненным подготовительным работам территория площадью 400 гектаров будет полностью пригодна к привлечению других инвесторов.
«Территория не будет оставаться в подвешенном состоянии и может быть предложена другим покупателям. Учитывая ее уникальность и привлекательность, я ожидаю, что интерес инвесторов будет значительным», — заявил мэр Мекини Ян Мариан Гжегорчин.
В июне 2023 года сообщалось о том, что Intel планирует инвестировать $4,6 млрд в строительство завода для производства чипов в Польше, недалеко от города Вроцлав.