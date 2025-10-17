С бюджетом на сотни миллионов евро. Украину допустят к участию в Европейской программе оборонной промышленности

Европейский Союз достиг предварительного соглашения по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP) с бюджетом 1,5 миллиарда евро на 2025−2027 годы, которая предусматривает прямое участие Украины.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Из общего бюджета 300 миллионов евро будет выделено на так называемый Инструмент поддержки Украины.

Украина сможет участвовать в Европейских оборонных проектах общего интереса (EDPCIs) — проектах, направленных на развитие оборонных возможностей, включая доступ к стратегическим сферам, системам и технологиям.

Программа предусматривает поддержку промышленного сотрудничества с Украиной и украинскими компаниями с целью их будущей интеграции в Европейскую оборонно-технологическую промышленную базу (EDTIB).

Цель программы EDIP — усилить конкурентоспособность и оперативность европейского оборонно-промышленного комплекса.

Программа устанавливает первый в истории ЕС механизм обеспечения безопасности поставок оборонной продукции, а также создает европейский механизм военных продаж с централизованным каталогом оборонной продукции.

Совет ЕС и Европарламент договорились, что стоимость компонентов из-за пределов ЕС и ассоциированных стран не должна превышать 35% от расчетной стоимости компонентов конечного продукта. Это баланс между принципом европейского преимущества и сотрудничеством со странами-партнерами. Никакие компоненты не будут закупаться в странах, которые противоречат интересам безопасности и обороны ЕС.

Ранее сообщалось, что 12 марта 2025 года WSJ писало, что после того, как американские беспилотники «разочаровали» на поле боя, оборонные стартапы объединили усилия с украинскими производителями, чтобы создать лучшие, проверенные войной летательные аппараты для военных США.

15 марта Зеленский заявил, что украинская ракета прошла испытания и успешное боевое применение. Позже Зеленский объявил, что украинский дрон, способный совершать полеты на 3 тысячи километров, также прошел испытания.

17 марта Зеленский заявил об успешных испытаниях украинского дрона, способного осуществлять полеты на 3000 километров.

28 марта Зеленский после заседания Ставки Верховного главнокомандующего сообщил, что Украина работает над увеличением производства дронов и максимальным ускорением ракетной программы.

29 марта экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, а ныне советник президента Зеленского Александр Камышин заявил, что Украина может производить до 5 млн FPV-дронов в год.

По его словам, сейчас в Украине есть более 150 производителей, которые могут производить до 100 тысяч дронов в месяц.