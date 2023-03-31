В этом году Группа Нафтогаз поставила цель увеличить добычу газа на 1 млрд кубометров. Это позволит Украине не покупать газ за границей и пройти отопительный сезон 2023/24 годов за счет собственных энергоресурсов.

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Как компания планирует добыть дополнительный объем газа во время войны, что может этому помешать и о других вызовах отечественной газодобычи в интервью рассказал руководитель Укргазвидобування Олег Толмачев.

О шансах увеличить добычу

— Укргазвидобування — одно из тех предприятий, которые обеспечивают энергетическую безопасность страны. Какие планы компании в условиях войны?

— Наша главная цель — сделать так, чтобы Украина могла сама обеспечить свои потребности в газе. Это значит — нужно увеличить добычу на 1 млрд кубометров газа по сравнению с 2022 годом. То есть, на почти 8% больше, чем в прошлом году. Учитывая динамику последних лет, это непростая задача. Однако ставить простые задачи в условиях, когда в Украине идет полномасштабная война, было бы неправильно. Мы рассматриваем увеличение добычи как свой вклад в борьбу страны за свое будущее и сделаем все, что в наших силах, для этого.

Фото: Олег Толмачев, руководитель Укргазвидобування

— Что вы собираетесь делать, чтобы перейти от уменьшения добычи к увеличению?

— Ключевые направления — геологоразведка и бурение. Мы переформатировали работу геологической команды — пересмотрели процессы, функционал, усилили специалистами с опытом работы в международных компаниях. С начала 2023 года мы уже пробурили несколько поисково-разведочных скважин в восточных областях с результатами, которые превзошли наши ожидания. Мы сделали три больших геологических открытия, которые являются одними из крупнейших за последние почти два десятилетия. И это позволяет нам закладывать точки для бурения новых скважин, надеемся, не менее успешных.

Кроме того, мы приступили к масштабным 3D-сейсмическим геологическим исследованиям в западном регионе. По их результатам планируем бурение глубоких скважин в Карпатах — это может быть новая перспектива для развития.

— В связи с войной, вы стали бурить меньше скважин?

Напротив, мы увеличиваем объемы. В этом году планируем прибавить еще более 50% за счет, как и в геологической функции, организационных изменений и развития своих технологических мощностей. Мы возобновляем работу старых станков, модернизируем их: до полномасштабной войны у нас работало 35 буровых станков, сейчас 41. Чтобы ускорить подготовительные этапы к бурению, мы привлекаем дополнительные строительные подразделения из других предприятий Нафтогаза — в частности, из Укртрансгаза.

— Уже заканчивается I квартал 2023 года. Удалось ли компании выполнить план по газодобыче за эти три месяца?

Мы идем по плану. Этому способствовали и геологические открытия, новые успешные скважины, и оптимизация наземной инфраструктуры. Недавно мы сообщали о новой скважине с дебитом 340 тыс. кубометров газа в сутки. Но на самом деле она дает нам уже 375 тысяч кубов. Скоро мы сообщим еще о двух-трех похожих объектах. Последний раз скважины с такими дебитами газа вводили в эксплуатацию в 2019—2020 годах.

Горизонтальные скважины «оживят» истощенные месторождения.

Фото: Группа Нафтогаз

— Господин Толмачев, вы много лет работали в газовой отрасли США. Что из этого опыта планируете принести в украинскую газодобычу?

— Да, в США я более 20 лет работал в нефтегазодобыче. В последние 15 лет там активно развивали технологию горизонтального бурения. Она позволила США превратиться из импортера в экспортера газа. Наши геологи подтверждают, что в Украине эта разработка может дать аналогичный эффект. У нас похожие коллекторы (горные породы, содержащие газ — ред.), развита система сбора и транспортировки углеводородов, которая может молекулы газа из Полтавской области доставить в любую точку Европы. Также у нас есть сеть газохранилищ. То есть, у нас есть все «ингредиенты», чтобы, несмотря на истощенные месторождения, создать крутую историю об экспорте газа из Украины. Над ней я и работаю.

— Что такое горизонтальное бурение?

— Сначала мы бурим скважину вертикально вниз к газовому коллектору. Затем меняем угол и бурим несколько километров горизонтально внутри этого геологического коллектора. В наших условиях этот горизонтальный ствол будет 2−3 км. Это позволит сделать многостадийные ГРП (гидравлические разрывы пласта — технология интенсификации добычи газа из пробуренной скважины, — ред.). Это значит, что мы получим большой приток газа и увеличим продолжительность жизни скважины. А значит, сможем извлечь из нее больше газа.

— Нужно ли дополнительное оборудование для горизонтального бурения?

— Конечно нужны дополнительные насосы, другие точечные моменты. Также нужно импортировать определенные технологические решения. Но 85−90% оборудования, которое будет использовано в этом процессе, уже работает в Укргазвидобування.

— Насколько дороже такие скважины и какой результат они дают?

— Вертикальная скважина на 4000 м может стоить около 5 млн долларов, а горизонтальная — более 25 млн. Но последние позволяют получать высокие дебиты газа даже из плотных коллекторов. Сейчас в Украине такая ситуация, которая была в США и Канаде в конце 90-х. Наши месторождения истощены более чем на 80%. Именно поэтому нам приходится бурить такие нетрадиционные скважины, которые более дорогие и технологически сложнее. Но они дают гораздо больше газа.

Кроме того, с развитием инфраструктуры и сервисного рынка стоимость горизонтального бурения будет уменьшаться. К примеру, в США уже через 4−5 лет применение технологии бурения и освоения горизонтальных скважин дешевело на 40−50%.

— Когда в Украине будут первые горизонтальные скважины?

Фото: Группа Нафтогаз

— Первые две мы начнем бурить уже в этом году. Результаты от них увидим в 2024 году. Мы работаем над технологическим дизайном таких скважин.

— Выходит, чтобы увеличивать добычу, придется вкладывать в бурение еще больше денег. Как вообще вы оцениваете инвестиционный потенциал газодобычи в Украине?

— В Европе цена газа в 5−6 раз выше, чем в США. При этом украинские проекты сродни тем, с которыми работают инвесторы в США, Канаде, Саудовской Аравии. Но у нас по экономическим показателям они должны выглядеть гораздо сильнее. Поэтому, я считаю, инвестирование в газодобычу в Украине — это привлекательная история. Так что иностранным партнерам, думаю, будет интересно приобщаться к добыче украинского газа.

— Есть ли уже наработки по этому вопросу?

— У нас уже подписаны протоколы о намерениях с двумя компаниями из Северной Америки. Мы начнем с этапа консультаций, как адаптировать американские технологии к нашим реалиям, техническим вопросам.

Также мы работаем над тем, чтобы получить доступ к различным грантам и фондам в США и ЕС, которые они выделяют для Украины. Цель — сразу после победы представить готовую историю, финансовую модель с понятным механизмом разработки месторождений, чтобы иностранные компании могли инвестировать в украинскую газодобычу.

— Как вы думаете, когда экспорт украинского газа станет возможным?

— Конечно, только после того, как мы закроем внутренние потребности Украины в газе. По времени — это зависит от нескольких факторов. Сначала мы должны получить результат от первых горизонтальных скважин. Затем следует привлечь достаточные инвестиции. По моему опыту в США, для программы такого уровня нужно инвестировать почти 1 млрд долларов в год в течение первых трех лет. Это позволит выйти на уровень 10−15 буровых станков, работающих непосредственно по программе горизонтального бурения. Конечно, такие инвестиции могут возникнуть после Победы, когда мы вернемся в нормальный режим работы.

В целом, для меня горизонт в 5−7 лет кажется рациональным для начала экспорта.

Фото: Олег Толмачев, руководитель Укргазвидобування

Риски: военные и рыночные

— Какие риски могут помешать украинской добыче?

— Сегодня самый большой риск — война. Это новые реалии, в которых нам нужно жить и работать. Мы стараемся минимизировать эти риски, но о конкретных мерах я не могу подробно говорить из соображений безопасности.

Военные риски в разных областях страны проявляются по-разному. Но что интересно: несмотря на войну, сейчас я вижу большой интерес от иностранных компаний участвовать в проектах Укргазвидобування. К примеру, мы подписали протокол о намерениях с чешской компанией MND Group относительно совместной работы в Карпатском регионе. Мы видим, что наши партнеры понимают риски войны и в то же время экономический потенциал украинской газодобычи.

Фото: Группа Нафтогаз

— В СМИ были отдельные упоминания о задержках платежей контрагентам Укргазвидобування. Действительно ли это так и не помешает ли вашим планам по наращиванию темпов газодобычи?

— Сейчас нет проблем с ликвидностью Укргазвидобування. Некоторые временные задержки платежей были в январе и феврале, это было вызвано аудитом контрактов и первичной документации — мы хотели убедиться в эффективности и корректности расходов по отдельным направлениям. По моей информации, отставаний в платежах уже нет, мы догоняем отставание по старой кредиторской задолженности.

— Как насчет руководства Нафтогаза. Удалось ли наладить сотрудничество и стать единой командой?

— Да, мы смотрим в одну сторону и работаем на единые цели. Нафтогаз поставил нам задачу по увеличению добычи, но и сам активно вовлеченный в достижение этой цели, помогает нам с этим. Как говорил, мы сотрудничаем с дочерними компаниями Группы, и это определенная взаимовыгодная синергия. Также есть большая помощь в работе с международными партнерами, органами власти и т. д.

Мы еженедельно встречаемся с руководителем Нафтогаза, Алексеем Чернышевым, проходимся по всем актуальным вопросам деятельности Укргазвидобування, решаем проблемы, обсуждаем планы.

Фото: Группа Нафтогаз

— Какие ваши личные КРІ в должности главы Укргазвидобування?

— Для себя я ставлю две главные задачи. Номер один — сделать все зависимое от Укргазвидобування, чтобы Украина исключила импорт газа для следующего отопительного сезона. Для этого мы должны выполнить утвержденный план.

Номер два — поставить страну на понятные рельсы ежегодного уверенного увеличения добычи, и после достижения энергонезависимости, экспорта украинского газа в ЕС. Для этого нужно перенести в Украину технологии и операционную эффективность, уже существующие в западных странах.