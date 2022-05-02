Индия послала Путина. Крупнейшая металлургическая компания страны отказалась покупать российский уголь 2 мая, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Меткомбинат Tata Steel в Нидерландах (Фото:tatasteeleurope.com)

Tata Steel, крупнейшая сталелитейная компания Индии и 10-я по объемам производства металлургическая компания в мире отказалась от закупок российского угля.

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«Мы приняли осознанное решение прекратить вести дела с Россией. У Tata Steel нет сделок или сотрудников в России. Для обеспечения непрерывности бизнеса все наши сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах используют альтернативные источники сырья, чтобы покончить с зависимостью от России», — сказано в заявлении компании.

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Как подчеркивает Financial Times, Tata Steel была крупнейшим индийским импортером российского угля в первом квартале 2022 года — но вторжение РФ в Украину заставило компанию отказаться от поставок.

«Чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, мы нашли альтернативные источники сырья, поскольку сделки с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время сопряжены с большим количеством неопределенностей из-за международных санкций, введенных против России», — сказал представитель Tata Steel в комментарии FT.

Издание отмечает, что поставки российского угля в Индию снизились до 420 тыс. т в марте после 1,1 млн т в феврале.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюз откажется от российского угля уже летом 2022 года.

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