Пекин выигрывает от санкций против РФ. Индия начала покупать российскую нефть за юани 4 июля, 10:09 Индия начала покупать российскую нефть за юани (Фото:energyintel.com)

Индийские нефтеперерабатывающие компании начали оплачивать часть импорта российской нефти в китайских юанях.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, даже несмотря на сложности в оплате, вызванные санкциями Запада.

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«Некоторые нефтеперерабатывающие заводы платят в других валютах, таких как юани, если банки не желают проводить торговые операции в долларах», — завил источник в индийском правительстве.

Indian Oil Corp., крупнейший покупатель российской нефти в стране, в июне стала первой компанией, которая заплатила РФ в юанях, сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

По крайней мере, два из трех частных нефтеперерабатывающих заводов Индии также оплачивают часть российского импорта в юанях, сообщили два других источника.

О каких именно объемах закупок идет речь, установить не удалось, хотя Indian Oil заплатила юанями за несколько грузов, утверждают источники.

Увеличение объемов платежей в юанях подстегнуло усилия Пекина по интернационализации своей валюты, при этом китайские банки продвигают ее использование специально для торговли российской нефтью, отмечает агентство.

После введения санкций против Москвы индийские нефтепереработчики в основном покупали российскую нефть у трейдеров из Дубая и российских нефтяных компаний, таких как Роснефть, Лукойл и Газпром нефть.

Отмечается, что ряд поставок был оплачен также в дирхамах ОАЭ.

Импорт Индии из России вырос в мае до рекордного уровня: на российскую сырую нефть пришлось 40% от общего объема импорта нефти Индией по сравнению с 16,5% годом ранее.

В целом, доля российской нефти в индийском импорте за год выросла в 10 раз — с менее чем 2% в 2021/2022 финансовом году, до примерно 20% в нынешнем.