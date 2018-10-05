Индия открыла свой рынок для украинских яблок

Фитосанитарные органы Индии одобрили решение открыть свой рынок для украинских яблок.

Об этом сообщила ассоциация Укрсадпром.

"Украинские яблоки урожая 2018 года уже могут быть поставлены в Индию при условии соблюдения установленных фитосанитарных условий", - говорится в сообщении ассоциации.

В частности, индийская сторона определила особые условия поставки украинских яблок, в частности, их выдержку до момента отгрузки из Украины при температуре 0° в течение 13 дней, что должно быть указано в фитосанитарном сертификате.

Открытие рынка Индии для украинских яблок - событие номер один не только для садоводов, но и для Украины в целом, заявил глава Укрсадпрома Дмитрий Крошка.

"Индия способна полностью заменить российский рынок сбыта, который был основным для украинских яблок до 2014 года, а также приведет к необходимости улучшить технологии выращивания и хранения, что не требовалось для российского рынка, поскольку срок транспортировки в Индию - около месяца", - отметил он.

Кроме того, по его мнению, это приведет к развитию морской логистики фруктов при экспорте из Украины, даст возможность позволит существенно увеличить товарооборот между Украиной и Индией, учитывая объем и значительно высшую стоимость украинских яблок по сравнению, например, с зерновыми культурами, экспортируемыми в Индию.

Напомним, экспорт яблок из Украины в первом полугодии 2018-го достиг 24 тыс. тонн – в 3,9 раза больше, чем в первом полугодии 2017-го. Это принесло Украине $8,2 млн валютной выручки, что в 5,3 раза больше, чем в 2017 году. Главным покупателем украинского яблока все еще остается Беларусь, которая также активно наращивает объемы импорта этой продукции.